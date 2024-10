"Supprimez la Coupe du monde des clubs", le gros appel inattendu

Incroyable. Une instance européenne de taille appelle à la suppression de la Coupe du Monde des Clubs.

En plus des joueurs, certaines instances européennes ne sont pas d’accord avec le calendrier de la FIFA, notamment la nouvelle Coupe du Monde des Clubs. Rodri, Dani Carvajal et bien d’autres joueurs n’épousent pas le calendrier mis en place par la Fédération internationale de football association (FIFA) et l’UEFA.

Tebas fracasse Al-Khelaïfi, l’UEFA et la FIFA

Plusieurs clubs de LaLiga étaient présents à la cérémonie de l’Union des clubs européens (UEC) qui s’est tenue ce mardi à Bruxelles. Président de LaLiga, Javier Tebas avait aussi répondu présent à l’appel. Profitant de l’occasion, le patron du football espagnol a lancé une pique au président du Paris Saint-Germain, qui n’était pas présent.

« Pourquoi les représentants de l'UEFA et de l'ECA [European Club Association] ne sont-ils pas présents ? Une institution qui a le monopole du football en Europe et une autre qui prétend représenter la majorité des clubs, c'est autre chose, et elles ne sont pas là », a demandé Tebas dans une partie de son discours avant de lancer un avertissement et d'appeler à l'unité : Ne tombons pas dans le piège. Al-Khelaifi vous appellera, Infantino vous appellera, Ceferin pour vous voir séparément. C'est déjà arrivé dans le passé.

La Liga invite à la suppression du Mondial des Clubs

Pour soutenir les joueurs et autres institutions qui déplorent le calendrier chargé, qui contraint des joueurs à des blessures, LaLiga a déposé (avec le syndicat des joueurs FIFPRO et les ligues européennes) une plainte contre la FIFA auprès de la Commission européenne lundi pour « imposition du calendrier ». Prenant la parole en Belgique, le président Javier Tebas souhaiterait que la Coupe du Monde des Clubs soit retirée.

« Prenons la route que la Haute Cour de justice de l'UE a ouverte [en référence à l'abus de position dominante de l'UEFA et de la FIFA]. Les bons doivent agir, ne laissons pas le mal triompher. Faisons ce que nous avons à faire », a-t-il ajouté, avant de poursuivre. « M. Infantino, retirez la Coupe du monde des clubs, retirez-la et asseyons-nous et négocions ».