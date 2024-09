Coupe du Monde des Clubs 2025 : La FIFA dévoile le lieu de la finale

En attendant le tirage au sort du nouveau format, le stade retenu pour la finale de la Coupe du monde des Clubs 2025 est connu.

Contrairement aux éditions précédentes, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA va changer de format dès l’année 2025 aux Etats-Unis. Prévue pour se jouer entre juin et juillet de l’année prochaine, la compétition réunira 32 équipes au lieu de 7 par le passé.

Le MetLife Stadium abritera la finale

Du 15 juin au 13 juillet 2025, les Etats-Unis vibreront aux couleurs de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs, qui verra jouer 32 des meilleures équipes du monde. Alors que le tirage au sort est prévu pour le mois de décembre, la FIFA a annoncé, samedi, le stade qui abritera la finale de la compétition, le 13 juillet 2025.

Comme pour la Coupe du monde 2026, c’est le MetLife Stadium dans la banlieue de New York, qui servira de cadre à la finale du Mondial des Clubs. « Au total, 12 sites accueilleront les 63 matches qui seront disputés à travers les États-Unis. La finale se jouera au MetLife Stadium de New York New Jersey », a-t-on pu lire.

Getty

Président de la Fifa, Gianni Infantino a indiqué, samedi, que cette première édition de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs ouvrait « une nouvelle ère pour le football de club ». Lors du Global Citizen Festival, grand festival musical dédié à la lutte contre l'extrême pauvreté, le patron de l’instance mondiale du cuir rond a fait savoir que la compétition « va avoir impact énorme sur la croissance du football de club et des joueurs dans le monde ».