Après Rodri, l'UNFP s'attaque à la FIFA

Quelques heures après la sortie de Rodri, l’UNFP a aussi chargé la FIFA, lundi.

La Ligue des Champions a repris ce mardi avec des affiches très alléchantes dès sa première journée. Une configuration rare qu’on doit notamment à la nouvelle formule de la compétition qui se joue désormais à 36 équipes contre 32 précédemment. Mais cela signifie aussi plus de matchs pour les joueurs et ces derniers, à l’image de Rodri, n’approuvent pas cela. L’international espagnol peut même compter sur le soutien de l’UNFP, qui n’a pas hésité à charger la FIFA, ce lundi.

Rodri annonce l’imminence d’une grève des joueurs

Avec la nouvelle formule de Ligue des Champions, les clubs européens vont disputer plus de matchs cette saison. Les choses seront même pires avec le nouveau format du Mondial des clubs qui démarre l’année prochaine. Ce qui accroit le risque de blessures des joueurs qui militent d’ailleurs pour une refonte du calendrier. En conférence de presse ce mardi en prélude au choc contre l’Inter Milan (mercredi, 21h), Rodri a fait planer la menace d’une grève des joueurs afin de se faire entendre.

L'article continue ci-dessous

(C)Getty Images

« Une grève ? Je pense que nous sommes sur le point de le faire. C'est une opinion largement répandue parmi les joueurs, et si tout continue ainsi, nous n'aurons pas d'autre choix. Je pense que c'est quelque chose qui nous préoccupe vraiment, c'est nous qui en souffrons », a lâché le milieu de terrain de Manchester City, soutenu dans la foulée par l’UNFP.

Le message cinglant de l’UNFP à la FIFA

Rodri n’est pas le premier joueur à fustiger le calendrier des matchs. C’était aussi le cas de son coéquipier Kevin De Bruyne ou encore de l’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, ces dernières semaines. Autant de réactions des acteurs principaux du football qui n’ont toujours pas été entendus par les instances du football mondial. Une position qui dérange particulièrement l’UNFP qui a dézingué la FIFA, ce mardi.

« À l’attention de la FIFA. Merci d’ajouter Rodri, milieu de Manchester City et international espagnol à la liste de plus en plus longue des joueurs, entraîneurs, médecins, fans qui vous demandent d’arrêter d’empiler les compétitions et les matchs comme d’autres les perles. Rodri parle de grève. L’UNFP, la FIFPro (le syndicat mondial des joueurs), la Professionnel Footballer’s Association (syndicat anglais), l’Associazione Italiana Calciatori (le syndicat italien) et tant d’autres espèrent - mais pour combien de temps encore ? - que la raison finira par l’emporter dès que la Fifa acceptera enfin de dialoguer sur l’inévitable refonte du calendrier. Mais vite. Très vite, car la volonté des joueurs s’impose à leurs représentants dans ce combat qu’ils mènent depuis tellement d’années, y compris désormais devant les tribunaux… », a déclaré le syndicat des footballeurs en France dans un communiqué.