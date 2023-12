Nantes - Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nantes et Nice s’affrontent samedi dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Le FC Nantes et l’OGC Nice seront aux prises samedi à l’occasion de quatorzième journée du championnat français. Les Canaris vont se présenter avec un nouvel entraineur pour tenter de stopper le Gym dans son élan.

Nantes – Nice, même objectif pour des enjeux différents

13e de Ligue 1, Nantes (15 pts) connait une saison mitigée jusque-là. Les mauvaises performances de l’équipe ont d’ailleurs obligé le board nantais à se séparer de Pierre Aristouy. C’est l’ancien coach de Bordeaux, Jocelyn Gouvernec, qui va conduire les Canaris face à Nice, samedi. N’ayant remporté qu’une seule de ses cinq derniers matchs dans l’élite (1 nul, 3 défaites), Nantes compte bien redonner un ouf de soulagement à son public. Mais la tâche s’annonce compliquée face à la meilleure défense du championnat cette saison.

A Nice, tout semble aller mieux cette saison. Les Aiglons sont 2e (29 pts) derrière le PSG (30 pts) avec seulement un point de retard. Le plus impressionnant, c’est que le Gym est toujours invaincu cette saison en plus d’être l’équipe avec le plus de clean sheets dans le championnat (4 buts encaissés en 13 matchs). Une invincibilité en Ligue 1 qui dure depuis 16 matchs, la plus longue en cours dans les cinq grands championnats européens. Egalement invaincu hors de ses bases depuis 7 matchs, l’OGC Nice n’a qu’un seul objectif contre Nantes : Battre les Canaris et mettre la pression sur le PSG.

Horaire et lieu de match

Nantes – Nice

14e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de la Beaujoire – Louis Fonteneau

A 21h française

Les compos probables du Nantes – Nice

Nantes : Lafont - Pierre-Gabriel, Castelletto, Cömert, Duverne - Chirivella, Moutoussamy - Coco, Mollet, Simon - Mohamed

Nice : Bulka - Lotomba, Rosario, Dante, Bard - Boudaoui, Sanson, Thuram - Laborde, Moffi, Boga

Sur quelle chaîne suivre le match Nantes – Nice

La rencontre entre le FC Nantes et l’OGC Nice sera à suivre ce samedi 02 décembre 2023 à partir de 21h sur DAZN et Canal + Sport 360.