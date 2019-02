Supercoupe d'Espagne - Un format "Final Four" dès cet été

Le président de la Fédération espagnole a annoncé un nouveau format pour la Supercoupe d'Espagne, qui sera mis en place dès l'été prochain.

Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole, a annoncé que la Supercoupe d'Espagne, qui oppose traditionnellement le champion d'Espagne en titre au vainqueur sortant de la Coupe du Roi, allait changer de format pour impliquer désormais quatre équipes.

Seront ainsi qualifiés pour la compétition les deux premiers du championnat ainsi que les deux finalistes de la Coupe du Roi. Le champion en titre affrontera le perdant de la finale de coupe, tandis que le vainqueur de la coupe défiera le vice-champion, avant que les vainqueurs de chacun de ces matches ne se disputent le trophée en finale. Une finale qui se jouera d'ailleurs hors Espagne chaque année, environ une semaine avant la reprise du championnat.

Si une équipe venait à être à la fois finaliste de la Coupe et champion ou vice-champion d'Espagne; Luis Rubiales prévoit de compléter le quatuor en fonction de l'historique de la Coupe du Roi.

L'objectif affiché derrière ce changement de format est simple : susciter un plus grand intérêt pour une compétition qui attire moins les spectateurs aujourd'hui que la Liga, par exemple. Une véritable "fête du football" espagnol, pour reprendre les mots de Luis Rubiales. Ce nouveau format devrait être validé en avril et être mis en place dès août 2019.

Une compétition dont les participants seront déterminés en cette fin de saison donc. Du côté du championnat, Barcelone est leader avec 7 points d'avance sur l'Atlético et 9 sur le Real Madrid, respectivement 2e et 3e et qui brigueront également un ticket pour la compéitition. Pour ce qui est de la Coupe du Roi, les deux demi-finales opposent Barcelone au Real Madrid et Valence au Bétis Séville. Les deux matches allers se sont soldés par des matches nuls : 1-1 au Camp Nou entre les deux géants du football espagnol et 2-2 entre le Bétis et Valence.

L'an passé, le FC Barcelone avait remporté la Supercoupe d'Espagne en dominant Séville dans un match unique disputé à Tanger, au Maroc (2-1). Gérard Piqué et Ousmane Dembélé avaient répondu à l'ouverture du score de Pablo Sarabia pour permettre aux Catalans de soulever le trophée pour la 13e fois de son histoire.