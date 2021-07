Le superbe maillot du Torino qui rend hommage à River Plate

Le club italien a dévoilé son maillot extérieur en hommage au club argentin de River Plate.

Le 4 mai 1949, l'avion de la compagnie italienne Aeritalia, transportant l'équipe et l'encadrement du Torino revenant d'un match amical disputé à Lisbonne contre le Benfica, s'écrasait contre la partie inférieure de la basilique de Superga qui surplombe la plaine du Pô à quelques kilomètres de Turin. Il n'y a aucun survivant.

En Italie mais aussi à l'étranger, la nouvelle du drame est un véritable choc car le Torino était alors considéré comme la meilleure équipe au monde. Le club de Turin avait remporté le championnat d'Italie en 1943, 1946, 1947, 1948 et était en tête de l'édition 1949.

Par respect pour le Torino, ses derniers adversaires en championnat n'enverront que des équipes de jeunes afin de permettre au club de remporter le Scudetto.

Après cette tragédie, dite de Superga, la FIFA fera respecter une minute de silence sur les terrains de football du monde entier le dimanche 7 mai 1949. Quelques jours plus tard, le 26 mai, River Plate jouera un match amical contre le Torino « Simbolo » (symbolique) avec des joueurs issus des rangs de plusieurs clubs de Serie A.

La rencontre s'achèvera sur le score de 2 buts à 2 et l'intégralité de la recette du match sera reversée aux veuves et enfants des disparus.

Depuis, le Torino et River Plate sont liés et le club italien a décidé de rendre hommage à son homologue argentin à travers son maillot extérieur pour la saison 2021-2022.

Ce maillot extérieur sera blanc et traversé par une bande rouge comme l'est celui de River Plate. Sur la bande rouge on peut lire en espagnol, « ETERNA AMISTAD » qui signifie « Amitié éternelle » en français.

A l'intérieur du maillot, on retrouve un message en italien et en espagnol : « ETERNA AMICIZIA Torino, 26 maggio 1949 ETERNA AMISTAD ».



River Plate a d'ailleurs chaleureusement remercié le Torino sur les réseaux sociaux.