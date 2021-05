Super Ligue - La réponse cinglante de Ceferin (UEFA) au Barça, au Real et à la Juve

Le président de l'UEFA est de nouveau monté au créneau pour critiquer les attitudes des trois clubs concernés par rapport au projet de Super Ligue.

Barcelone, le Real Madrid et la Juventus se sont "paralysés" avec leur approche "étrange" de la Super League, selon le président de l'UEFA Aleksander Ceferin. Une proposition controversée d'une nouvelle compétition pour rivaliser avec la Ligue des champions a été condamnée par tous en avril, conduisant au retrait de 9 des 12 clubs.

Les plans de la Super League ont ensuite été suspendus, mais le Barça, le Real et la Juve ont promis de continuer à faire pression pour ce changement malgré la menace de sanctions graves de l'UEFA, qui est en train d'enquêter sur leur implication. Les trois clubs restants ont publié la semaine dernière une déclaration critiquant l'instance.

"Le FC Barcelone, la Juventus FC et le Real Madrid CF souhaitent exprimer leur rejet absolu de la coercition insistante que l'UEFA maintient à l'égard de trois des plus important es institutions dans l’histoire du football. L'ouverture d'une procédure disciplinaire par l'UEFA est incompréhensible et constitue une attaque directe contre l'état de droit que nous, citoyens de l'Union européenne, avons démocratiquement construit, tout en constituant un manque de respect envers l'autorité des cours de justice elles-mêmes".

Ceferin répond fermement aux trois clubs concernés

"Barcelone, la Juventus et le Real Madrid, tous vieux de plus d'un siècle, n'accepteront aucune forme de coercition ou de pression intolérable, tout en restant fermement disposés à débattre, respectueusement et par le dialogue, des solutions urgentes dont le football a actuellement besoin. Soit nous réformons le football, soit nous devrons assister à sa chute inévitable", avaient ainsi écrit les clubs concernés. Un moyen de mettre la pression sur les dirigeants de l'UEFA et de réaffirmer leur détermination.

"Ils se sont paralysés avec l'approche qu'ils ont adoptée", a répondu Aleksander Ceferin, le chef de l'UEFA, à Sky Italia. "C'est étrange de lire les communiqués de presse où les trois clubs sur des milliers de clubs pensent que leur idée sauvera le football et personne d'autre ne l'aime", s'est ensuite amusé le dirigeant.

"Notre comité de discipline est indépendant, donc au moment où ils commencent à travailler sur une affaire, je n'ai pas de portée ni d'informations là-bas. Je ne sais pas quand, si ou comment les sanctions seraient", a ensuite ajouté le Slovène. Pour rappel, les trois clubs concernés sont menacés d'exclusion des compétitions européennes.