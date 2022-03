Super League : "Ils mentent plus que Poutine", Tebas dézingue la Juve, le Barça et le Real Madrid

Javier Tebas est connu pour son franc-parler et une fois de plus le président de la Liga n'a pas dérogé à sa réputation. Habitué à tacler les nouveaux riches dont le PSG et Manchester City, Javier Tebas, au même titre que le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, ou Nasser Al-Khelaïfi, s'est manifesté en fervent opposant au projet de Super League il y a maintenant un an lorsque plusieurs grands clubs européens ont voulu lancer ce projet en marge de l'UEFA.

"Ce sont trois naufragés"

Selon les dernières informations des médias anglais et espagnols, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, les trois derniers clubs à ne pas avoir renoncé au projet de Super League publiquement s'apprêteraient à formuler une nouvelle proposition. Une sorte de contre attaque après l'échec de l'an dernier. Et forcément, le président de la Liga n'a pas changé sa position à ce sujet. Il a alors profité d’un sommet sur le football organisé par le Financial Time pour démonter une nouvelle fois le projet.

Le tout alors qu'Andrea Agnelli, patron de la Juventus et l'un des principaux instigateurs de la Super League, était assis au premier rang, offrant une scène cocasse comme il en a le secret : "Chaque fois que j'entends ces trois clubs parler de Superliga, ils ne font que mentir. Ils mentent plus que Vladimir Poutine" a avancé Javier Tebas, des propos relayés par Marca. "Nous devons être idiots pour croire ce qu'ils disent. Ce sont trois naufragés qui disent que leur projet n'affectera pas les autres, mais je me sens humilié. Ils vont faire beaucoup de dégâts dans le football. FlorentIno Pérez l'a dit dans une grande émission de télévision comme "El Chiringuito" : "Ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons des millions".

"Je pense que la réforme de la Ligue des champions est quelque chose d'important pour les grands clubs. Je suis sceptique. Les ligues nationales peuvent conserver la Ligue des champions et ne pas avoir à penser à autre chose. Andrea Agnelli s'en expliquera cet après-midi, mais il y a une semaine, une réunion s'est tenue chez lui pour parler du projet de Super League, un championnat continental à deux catégories, où les ligues nationales serviraient à se qualifier. Les grands clubs seront présents d'une manière ou d'une autre", a ajouté le président de la Liga.

Visiblement bien informé, Javier Tebas a devancé l'annonce d'Andrea Agnelli et ses homologues, envoyant une belle pique publique à la Super League. Bien évidemment, le président de la Liga ne sera pas seul dans cette lutte contre la nouvelle formule de la Super League. En effet, Aleksander Ceferin, le patron de l’UEFA, a également anticipé l’offensive des trois géants.

Le Slovène s'est dit choqué par le sens du timing qu’affichent les dirigeants des trois cadors continentaux alors que l'Ukraine a récemment été envahi par la Russie : "D'abord, ils (les clubs de la Super League) ont lancé une idée absurde au milieu d'une pandémie. Maintenant, ils la relancent pendant une guerre. Ces gens doivent vivre dans un monde parallèle".