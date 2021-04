Super League, Arsenal présente ses excuses : "Nous avons commis une erreur"

Figurant parmi les 12 membres fondateurs de la Super League, Arsenal a finalement décidé de quitter le projet, admettant avoir "commis une erreur".

Arsenal s'est retiré de la Super League européenne et s'est excusé auprès de ses fans et de la communauté du football dans son ensemble. Les Gunners ont fait cette annonce dans un communiqué officiel publié mardi soir, 48 heures seulement après avoir révélé qu'ils seraient l'un des 12 membres fondateurs de la nouvelle Ligue.

Manchester City avait révélé qu'il se retirait du nouveau plan radical plus tôt dans la journée, Manchester United, Liverpool, Tottenham et Chelsea emboîtant également le pas. Le communiqué publié par le conseil d’Arsenal sur le site Web du club est plutôt clair : la hauteur de la vague de contestation a été décisive.

"Nous n'avons jamais eu l'intention de provoquer une telle détresse"

"Les derniers jours nous ont montré une fois de plus la profondeur du sentiment que nos supporters du monde entier ressentent pour ce grand club et le jeu que nous aimons. Nous n'avions pas besoin de nous le rappeler, mais la réponse des supporters ces derniers jours nous a donné le temps de réfléchir et de réfléchir en profondeur".

"Nous n'avons jamais eu l'intention de provoquer une telle détresse, mais lorsque l'invitation à rejoindre la Super League est arrivée, tout en sachant qu'il n'y avait aucune garantie, nous ne voulions pas être laissés pour compte pour garantir la protection d'Arsenal et de son avenir. Suite à votre écoute et à celle de la communauté du football au sens large ces derniers jours, nous nous retirons de la Super League proposée. Nous avons commis une erreur et nous nous en excusons", écrit le club d'Arsenal, honnête.

Quelques jours plus tôt, Arsenal avait expliqué son choix de se lier à un nouveau projet ambitieux. "Nous savons qu'il faudra du temps pour restaurer votre foi dans ce que nous essayons de réaliser ici à Arsenal, mais soyons clairs que la décision de faire partie de la Super League a été motivée par notre désir de protéger Arsenal, le club que vous aimez, et pour soutenir le jeu que vous aimez grâce à une plus grande solidarité et stabilité financière", avait alors expliqué le club anglais. Des propos déjà oubliés...