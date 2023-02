Super League : Andrea Agnelli sort du silence et fracasse Nasser Al-Khelaïfi, Aleksander Ceferin et Gianni Infantino

L'ancien président de la Juventus a dénoncé l'urgence de la création de la Super League pour restaurer l'équité au sein du football européen.

Un mois après sa dernière conférence de presse en Italie, Andrea Agnelli, ancien président de la Juventus, est revenu à la charge dans une longue interview exclusive accordée au journal néerlandais Telegraaf. De nombreux sujets ont été abordés : sa démission, la Superleague, le monopole de l'Uefa, sa relation avec Ceferin et Infantino, président de la FIFA, et bien plus encore.

"Le monopole de l'UEFA doit être brisé"

"Des conditions de concurrence équitables sont désormais une chimère en Europe, mais nous devons nous efforcer d’y parvenir. C’est là que réside le défi. Si le système actuel est maintenu, l’écart entre les clubs anglais et espagnols en particulier et les autres ne fait que se creuser peut-être à l’exception du PSG et du Bayern Munich. Alors que ce qui devrait être poursuivi, c’est une plus grande démocratie sportive. Un club polonais n’a-t-il pas le droit de réussir ? Les supporters polonais n’ont-ils pas assez de passion pour le football ?", a indiqué l'ancien président de la Juventus.

"Le monopole de l’UEFA doit être brisé pour donner aux clubs un avenir financièrement stable. L’Ajax a été couronné champion des Pays-Bas en 2019, a remporté la Coupe et la Super Coupe des Pays-Bas et a disputé les demi-finales de la Ligue des champions. Deux mois plus tard, le club aurait pu être éliminé au tour préliminaire de la nouvelle Ligue des champions comme d’habitude. Avec autant d’incertitude, vous ne pouvez pas prendre de décisions durables et saines à long terme en tant que club. C’est pourquoi je suis en faveur d’un système de ligue dans le football européen, avec plus d’opportunités financières et sportives pour tous les clubs", a ajouté Andrea Agnelli.

"Seule la Premier League grandit"

"Nous constatons une tendance des ligues nationales à devenir de moins en moins attrayantes dans le système actuel. Il y a un manque d’émotion, les champions sont déjà destinés à l’être. Que vaut le championnat français avec le PSG comme champion éternel ? Ou les ligues italiennes, même allemandes et espagnoles sont en déclin. Seule la Premier League grandit, et grandit, et est déjà une Super League glorifiée. Ils collectent environ 4 000 millions d’euros par an, l’Espagne environ la moitié, l’Allemagne 1 500 millions et la Hollande 100 millions d’euros. La domination anglaise menace également le football européen. En Ligue des champions, dès les quarts de finale, tout tourne autour des clubs anglais et de trois ou quatre autres comme le Real Madrid, le FC Barcelone, le PSG et le Bayern Munich, avec l’éviction occasionnelle comme l’Ajax en 2019. Cette prévisibilité sonne le glas de toutes ligues", a conclu l'ancien président de la Juventus.

Andrea Agnelli s'est attaqué à Nasser Al-Khelaïfi, Gianni Infantino et Aleksander Ceferin : "La Super League doit apparaître parce que si cela reste aussi prévisible qu’aujourd’hui, le grand public s’éloignera du football. Vont-ils continuer à regarder le football international aux Pays-Bas si l’Ajax, Feyenoord ou le PSV n’ont jamais une chance de gagner ou même de concourir ? D’où une ligue européenne avec plusieurs divisions avec un système de promotion et de relégation. Dans des conditions qui offrent des chances égales aux clubs. Pensez à soixante ou quatre-vingts clubs de toute l’Europe. Avec mes treize ans d’expérience dans l’industrie du football, je sais comment les choses fonctionnent. J’ai beaucoup de contacts avec les clubs, et beaucoup sont en faveur d’un paysage footballistique différent".

"Ceferin et Infantino feront tout ce qu'il faut pour rester au centre du pouvoir"

"En tant que club, proclamer ouvertement que vous voulez un modèle de ligue européenne meilleur et plus juste n’est pas apprécié. Seule l’UEFA a le monopole et ralentit tout. Les clubs défendent donc leur propre position et se conforment à l’UEFA. Mon successeur à l’ECA est Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. Un gars sympa. Il a soutenu l’UEFA parce qu’un autre championnat n’est pas dans l’intérêt du Qatar, propriétaire du PSG. De lui, il ne faut pas s’attendre à des changements. Ceferin et Infantino feront tout ce qu’il faut pour rester au centre du pouvoir. Pour sécuriser leurs privilèges. Avez-vous entendu ce que dit Ceferin dans le documentaire Apple ? En tant que président de l’UEFA, il se sent aussi puissant qu’un roi et parle comme un Premier ministre de l’organisation des compétitions", a conclu le dirigeant italien. C'est ce qu'on appelle vider son sac.