Suède-France (0-1) - Grâce à Mbappé, les Bleus démarrent bien leur campagne de Ligue des Nations

Grâce à un but en soliste de Kylian Mbappé, l’équipe de France a battu la Suède (1-0) en Ligue des Nations ce samedi.

Bon retour en Ligue des Nations ! L’équipe de n’a pas eu la tâche facile, mais elle a tout de même réussi à prendre le dessus sur la (1-0) ce samedi dans le groupe C. Merci qui ? Merci Mbappé !

Même s’il n’a pas tout réussi dans ce match, avec quelques actions parfois trop solitaires, le «génie français» a tout de même permis aux Bleus de l’emporter sur l’une d’entre elles.

À cinq minutes de la pause, l’attaquant du PSG a effacé deux adversaires dans la surface grâce à un contre favorable chanceux, avant de marquer dans un trou de souris !

Avant cela, les Bleus n’avaient pas forcément réussi à inquiéter leurs adversaires du soir, et réciproquement. Seul Lustig est parvenu à faire trembler Lloris sur une frappe lointaine, mais sans succès.

Et après cela… pas grand chose non plus. Giroud (54e) et Griezmann (76e) ont eu l’occasion de faire mouche, mais les deux attaquants ont manqué de précision. Au contraire de Forsberg en fin de rencontre, qui a trouvé Lloris sur la trajectoire. Dans le temps additionnel, Griezmann s'est même permis le luxe de rater un pénalty ! Au final, comme dit l’adage, l’important, c’est les trois points.

Les Bleus entament parfaitement leur campagne de Ligue des Nations avant de retrouver la Croatie mardi, dans trois jours. Mais les Croates, sèchement battus par le (1-3), auront l’esprit revanchard !