Succéder à Xavi au Barça ? La réponse cash d’Andrés Iniesta

Ancien joueur du Barça comme Xavi Hernandez, Andrés Iniesta a évoqué ses chances de diriger le club catalan.

A l’issue de la saison en cours, Xavi Hernandez devrait quitter son poste d’entraîneur du FC Barcelone. Après la défaite humiliante à domicile contre la Villarreal (3-5) en championnat fin janvier, le coach des champions d’Espagne avait confié qu’il déposera le tablier à l’issue de la saison.

Plusieurs coaches associés au Barça

Bien que Xavi Hernandez soit sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le FC Barcelone, le technicien espagnol n’irait pas au bout de son bail. Même si le président Laporta souhaiterait qu’il reste, l’ancien entraîneur d’Al Sadd SC voudrait partir un an plus tôt. Depuis, des noms ont été évoqués tels pour remplacer l’ancien milieu du Barça. Par eux, Jürgen Klopp, Sergio Conceiçao, Xabi Alonso, Rafael Marquez, Thiago Motta ou encore Rúben Amorim.

Getty Images

Par ailleurs, quatre autres noms sont évoqués comme étant dans la liste finale des dirigeants barcelonais pour en sortir le successeur de Xavi. Il s’agit notamment de Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, qui est sur le départ du Bayern, Hansi Flick et Roberto De Zerbi, ce dernier en service à Brighton. Ancien coach du FC Barcelone, Pep Guardiola aurait même recommandé De Zerbi aux dirigeants culés.

L'article continue ci-dessous

Iniesta n’écarte pas un retour au Barça

Ancien international milieu central espagnol, Andrés Iniesta (131 capes, 14 buts) a abordé la situation de son ancien coéquipier en équipe nationale et en club, Xavi Hernandez, au cours d’un entretien avec la Gazzetta dello Sport. L’ancien de Vissel Kobe (39 ans) est triste pour le parcours jamais rêvé pour le coach du Barça.

(C)GettyImages

« Je souffre avec lui. En tant que fan et ami. Parce que je sais combien entraîner le Barça lui tenait à cœur et combien ce club compte pour lui. Il y a mis une passion incroyable et personne ne souhaite plus que moi qu'il réussisse. Et il ne le fait pas pour lui ou pour sa gloire personnelle, mais parce qu'il aime le club. Il est clair que s'il a décidé de démissionner, c'est uniquement pour le bien du Barça », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la possibilité de revenir au Barça en tant qu’entraîneur, Iniesta se voit bien dans la tâche, même s’il ne veut pas précipiter les choses. « Entraîner le Barça ? Idéalement oui mais c'est quelque chose que pour l'instant je vois assez loin, pour le moment je joue. Comme le fait d'être entraîneur », a ajouté le milieu de terrain d’Emirates Club.