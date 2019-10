Suat Serdar (Schalke 04) convoqué en sélection allemande

Pour pallier le forfait de Toni Kroos ( ), Joachim Low, le sélectionneur de l’ , a décidé ce lundi de faire appel aux services de Suat Serdar, le prometteur milieu de terrain de . Les Allemands se mesureront à l’ en amical, puis à l’Estonie en éliminatoires de l’Euro.

Avec sa formation de Gelsenkirchen, ce joueur d’origine turque totalise 31 apparitions et 5 buts dans l’élite allemande depuis ses débuts en pro. Et 3 de ses 5 réalisations ont été réussies en 2019/2020.

Toni #Kroos und Jonas #Hector fallen für #GERARG am Mittwoch in Dortmund und #ESTGER am Sonntag in Tallinn verletzt aus. Der Bundestrainer nominierte Suat #Serdar von @s04 nach.



Gute Besserung, Toni und Jonas! #DieMannschaft @EuroQualifiers @realmadrid @fckoeln pic.twitter.com/5Uksdva1JI