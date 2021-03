Suarez rejoint Messi et Ronaldo dans un club très fermé

L'attaquant uruguayen s'est retrouvé en très bonne compagnie après avoir marqué le but victorieux de l'Atlético ce dimanche.

Luis Suarez a franchi une barre particulière ce dimanche avec le 500e but inscrit dans sa carrière.

Suarez a signé la seule réalisation du match Atlético Madrid avec Alaves à la 54e minute en reprenant avec succès un centre de Kieran Trippier pour donner l'avantage au leader de la Liga.

Le but était le 19e but d'El Pistolero en championnat cette saison. Seul Lionel Messi en compte plus, avec 21 pions à son actif.

La barre des 500 buts franchie

Avec son 500e but ce dimanche, Suarez est devenu le premier joueur uruguayen à atteindre ce seuil.

La majeure partie des buts de Suarez est venue avec Barcelone, où il a claqué 198 réalisations tout en remportant quatre titres de champion et une couronne en Ligue des champions.

Étonnamment, Suarez a marqué plus de buts pour l'Ajax que lors de son célèbre passage à Liverpool. La star uruguayenne a signé 111 buts lors de son séjour aux Pays-Bas, alors qu'il a trouvé le chemin des filets 82 fois lors de son séjour à Anfield.

Sur le plan international, Suarez a inscrit 63 buts pour son pays, alors qu'il a également marqué 15 pour Groningen et 12 pour Nacional.

Barcelona | 198

Ajax | 111

Liverpool | 82

Uruguay | 63

Atletico | 19

Groningen | 15

Nacional | 12



Luis Suarez has scored his 500th goal 🔥 pic.twitter.com/zmPlKdOttn — Goal (@goal) March 21, 2021

La place de Suarez dans l'histoire

Suarez n'est que le cinquième joueur en activité à atteindre la barre des 500 buts, où il a rejoint son ancien coéquipier Messi, qui occupe la deuxième place du classement de tous les temps avec 759 points.

Cristiano Ronaldo mène actuellement la course de ces goleadors en activité avec un total de 788 buts, tandis que Zlatan Ibrahimovic et Robert Lewandowski ont également atteint la barre des 500 buts avec 570 et 541 réalisations chacun respectivement.