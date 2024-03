Sturm Graz - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après une coupure de trois mois, le LOSC renoue ce soir avec l’Europe. En 8es de C4, les Dogues défient Sturm Graz.

Depuis la création de l’Europa Conférence Ligue, il y a toujours eu au moins un club français présent en quarts de finale de la compétition. Une constante que le Lille OSC a le devoir d’étirer cette année. Qualifiés pour les 8es après avoir fini premiers de leur poule, les Dogues espèrent poursuivre sur leur lancée en écartant Sturm Graz de leur chemin.

Lille se présente à ce rendez-vous avec ambition, et aussi fort d’une victoire en championnat contre Reims. Un succès qui avait effacé le revers de la semaine dernière contre Toulouse. Les Nordistes ont donc repris du poil de la bête et ils espèrent que cette sortie continentale sera du même acabit.

Lille diminué mais toujours compétitif

La tâche ne sera cependant pas de tout repos. Et pour cause ; les Lillois sont privés d’un tiers de leur effectif, dont quelques éléments importants. Nabil Bentaleb est notamment suspendu, tandis qu’Umtiti, Fernandes, Miramon, Ounas, Ilic et Morais sont tous à l’infirmerie. Il faudra donc surmonter toutes ces défections pour revenir avec un bon résultat d’Autriche. Cela dit, l’équipe qu’alignera Paulo Fonseca aura quand même fière allure. Les hommes forts de la bonne saison lilloise, tels que David, Yoro, Zhegrova ou encore André, sont tous opérationnels.

Côté Sturm Graz, on aborde ce rendez-vous sans pression particulière, même si l’on a conscience aussi qu’on défend l’honneur de toute une nation. Cela fait bien longtemps qu’un club autrichien n’avait pas disputé un quart européen. L’équipe entrainée par Christian Ilzer veut donc au moins franchir un tour de plus dans cette Ligue Europa Conférence. Et dans cette optique, elle dispose de quelques certitudes. Comme le fait d’être invaincu en 2024 ou avoir battu facilement Slovan Bratislava au précédent tour (4-1, 1-0). Ils peuvent aussi se rappeler qu’ils n’ont jamais perdu à domicile face à un club français en Coupe d’Europe (2 victoire et 1 nul).

Horaire et lieu du match

Jeudi 7 mars, à 18h45

Stade : Mekrur Arena (Graz, Autriche)

8e de finale aller de la Ligue Europa Conférence

Sturm Graz – Lille OSC

Les compos probables de Sturm Graz - Lille :

Sturm Graz : Jaros ; Lavalée, Affengruber, Gazibegovic, Schnegg ; Prass, Hierländer, Horvat ; Kiteishvili, Biereth, Sarkaria.

Lille : Chevalier ; Yoro, Alexsandro, B. Diakité, Ismaily ; André, A. Gomes, Zhegrova, Yazici, Haraldsson ; J. David.

Sur quelle chaine suivre le match Sturm Graz - Lille

Le match entre Sturm Graz et Lille sera à suivre ce jeudi à partir de 18h45 sur la chaine RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe RMC Access.