"Stupides", l'arbitre de Barça 6 Inter dézingue les Catalans

FC Barcelone vs Real Madrid

L'arbitre, au cœur du litige entre Barcelone et l'UEFA, a réagi à Hansi Flick et à ses joueurs après leur élimination en Ligue des champions.

Les Blaugrana se rendaient à l'Inter Milan avec l'intention de conserver leur rêve de triplé à San Siro, après un match nul 3-3 à l'aller en Catalogne.

Malgré une avance rapide de 2-0, l'Inter n'a jamais semblé maîtriser le match, et les hommes de Flick ont réagi avec brio après la pause.

Des buts d'Eric Garcia et de Dani Olmo ont égalisé à 2-2 ce soir-là et à 5-5 au total des deux matchs, avant que Raphinha ne marque dans les dernières minutes.

L'article continue ci-dessous

Cependant, ce n'était pas la fin d'une soirée marathon à Milan, puisque le défenseur vétéran Francesco Acerbi a inscrit un but dans le temps additionnel, enflammant les supporters locaux.

Le but de Davide Frattesi dans le temps additionnel a finalement permis à l'équipe de Simone Inzaghi de se qualifier pour la finale, aux dépens d'un Barcelone frustré.

Flick était mécontent de l'arbitre Szymon Marciniak à la fin du match, et la star du milieu de terrain Pedri est allée plus loin en réclamant une enquête de l'UEFA.

L'agacement de Pedri s'est concentré sur un penalty non sifflé en faveur de Lamine Yamal et une faute présumée sur Gerard Martin à l'approche du but spectaculaire d'Acerbi.

Une fois la rencontre terminée, Marciniak a brièvement répondu aux critiques, l'arbitre polonais rejetant toutes les accusations portées contre lui.

« Leurs commentaires sont ridicules. Que dire de ces commentaires stupides ? Je n'ai blessé personne », selon les propos du média égyptien Al Qahera, relayés par Mundo Deportivo.

« Je suis prêt à tout [si les plaintes sont traitées]. Le troisième but de l'Inter était tout à fait justifié. »

L'UEFA n'a pas fourni de mise à jour sur la situation et Marciniak fait partie des noms en lice pour arbitrer la finale entre l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain après avoir pris en charge la défaite finale du premier en 2023 contre Manchester City.