Strasbourg - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le RC Strasbourg sera aux prises avec le Paris Saint-Germain, vendredi, à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1 de France. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 aborde sa 20e journée ce vendredi. En ouverture à cette échéance, l’on assistera à un choc entre le Racing Club de Strasbourg et le Paris Saint-Germain à la Meinau. Un duel plus ou moins déséquilibré vu la position des deux formations au classement.

Patrick Vieira vise un record, le PSG aussi

Après un début de saison compliqué en championnat, le RC Strasbourg semble retrouver ses esprits. Accrochés à Clermont (1-1) le weekend dernier lors de la 19e journée, les Strasbourgeois tenteront de se relancer en championnat de France, ce vendredi. Face au PSG, l’entraîneur alsacien vise un record. Le RC Strasbourg reste sur 6 matchs sans défaite en Ligue 1 (3 victoires, 3 nuls). S’il ne perd pas contre Paris, Patrick Vieira égalera sa plus longue invincibilité en tant qu'entraîneur dans le Top 5 européen, déjà réussie une fois avec Crystal Palace et à 2 reprises avec Nice.

Vainqueur de ses 2 dernières réceptions en Ligue 1 (2-1 v Le Havre, 2-1 v Lille), Strasbourg pourrait connaître un 3e succès de rang sur ses terres pour la 1re fois depuis septembre-novembre 2019 (4). Mais les pensionnaires de la Meinau n’ont remporté aucun de leurs 11 derniers matchs de Ligue 1 contre Paris (4 nuls, 7 défaites).

De son côté, le Paris Saint-Germain, qui venait d’être tenu en échec par le Stade Brestois (2-2), essaiera de se relancer pour se mettre en confiance quelques jours avant la réception de la Real Sociedad en huitièmes de finale de Ligue des champions. Le PSG est invaincu lors de ses 16 derniers déplacements en Ligue 1 (12 victoires, 4 nuls), après s’être incliné lors de 3 des 4 précédents (1 succès). C’est la plus longue invincibilité actuelle en déplacement dans les 5 grands championnats européens, devant l’Inter Milan (12). Une statistique que veulent confirmer les hommes de Luis Enrique face aux Strasbourgeois.

Horaire et lieu du match

Strasbourg – PSG

20e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de la Meinau

A 21 heures française

Les compos probables du match Strasbourg – PSG

Strasbourg : Sels - Guilbert, Perrin, Sylla, Senaya - Mwanga, Diarra, Sissoko - Angelo, Dion, Bakwa

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Hernandez - Zaïre-Emery, Vitinha, Asensio - Mbappé, Ramos, Dembélé

Sur quelle chaîne suivre le match Strasbourg - PSG

La rencontre entre le RC Strasbourg et le PSG sera à suivre ce vendredi 2 février 2024 à partir de 21 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.