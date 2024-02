Strasbourg – PSG (1-2) : La colère de Donnarumma malgré la victoire

Le gardien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, n’est pas content malgré la victoire décrochée à Strasbourg, vendredi soir.

Vendredi soir, le Paris Saint-Germain a réussi à s’imposer à Strasbourg lors de la 20e journée de Ligue 1 de France. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés 1-2 devant les Alsaciens grâce à des buts de Kylian Mbappé et Marco Asensio, tous les deux passeurs également.

Luis Enrique peu optimiste avant la Real Sociedad

En dépit de la courte victoire (1-2) du Paris Saint-Germain contre Strasbourg, vendredi soir à la Meinau, l’entraîneur du club de la capitale française, Luis Enrique, reste un peu inquiet pour son équipe. Même s’il s’estime heureux des trois points acquis en terre ennemie, le coach parisien n’est pas totalement optimiste pour le match de huitième de finale du PSG en Ligue des champions contre la Real Sociedad.

« Dans 12 jours, on sera peut-être tous morts. Bon j'espère que non. Mais la Ligue des champions ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est Brest, c'est le match de Coupe. Le futur n'existe pas en football, encore plus à haut niveau. Brest. Le match de Coupe. Une finale pour nous », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse après la courte victoire parisienne.

Donnarumma n’est pas content

Alors que l’entraîneur des champions de France s'est réjoui de la prestation de ses joueurs, le gardien du PSG n’est pas complètement satisfait de la copie livrée par ses pairs. Selon Gianluigi Donnarumma, il y a des choses à corriger pour avoir un groupe très performant à l’avenir. Auteur de sept parades contre les Strasbourgeois, Donnarumma a fait savoir son mécontentement malgré la victoire.

« Un bon match de l’équipe. Ici, c’est dur de gagner, rappelle le portier de 24 ans. C’est la fin d’une série pour Strasbourg et c’est dur de gagner ici. Ce sont trois points importants pour le titre. Je ne suis pas content des dernières quinze minutes de l’équipe. C’est important de conserver la possession et cela a été très dur pour nous en seconde période. Pour nous, c’est très important de finir le match d’une autre manière. On va continuer de travailler pour cela. On va améliorer ça. Nous sommes une équipe très forte. On va toujours bien travailler, mais nous devons améliorer ça pour devenir une équipe du top niveau. Si je me sens chaud ? Oui (rires) », a déclaré le portier italien après le match.