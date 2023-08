Strasbourg- OL : Diffusion TV, live streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais se déplace dimanche au stade de la Meinau pour affronter le RC Strasbourg dans le cadre de la première journée de Ligue 1.

Après une préparation tronquée, l'Olympique Lyonnais démarre sa saison dimanche face au RC Strasbourg. La formation rhodanienne qui a perdu 4 matchs amicaux sur 5 disputés au cours de la préparation espère lancer sa saison avec une victoire.

Lyon en plein doute

Entre la sanction de la DNCG et les défaites enregistrées durant la pré saison, l'Olympique Lyonnais va démarrer le nouvel exercice de la Ligue 1 dans un contexte difficile. Néanmoins Laurent Blanc, l'entraîneur lyonnais se veut rassurant. << Je suis impatient de commencer. La préparation est longue depuis le 4 juillet, ça fait beaucoup de temps. C'était difficile le travail car il y avait beaucoup de contenu. La préparation n’a pas été mauvaise contrairement à ce que j’entends. On est une des équipes qui a le plus travaillé, ce n’est pas une garantie […] Je dois remercier les joueurs car ils ont été très disponibles, très volontaires >>, a déclaré le champion du Monde 1998 qui peut compter sur son capitaine Alexandre Lacazette pour cette rentrée des classes.

Auteur de 27 buts en ligue 1 la saison dernière, l'attaquant français sera l'atout numéro 1 du club de John Textor cette saison. Il se fixe déjà même des objectifs avant de démarrer contre le RC Strasbourg.<< J’aimerais qu’on se qualifie en Europe. C’est le plus important, avoir un groupe uni jusqu’à la fin, c’est l’un des plus grands objectifs>>

Le RC Strasbourg qui jouera devant son public fera tout pour rendre la tâche ultra compliquée au lyonnais. Les Alsaciens dirigés désormais par Patrick Vieira ont faim de grandes performances. Le champion du monde français pourra compter sur le serial buteur du club Habib Diallo. Ce dernier, qui est pressenti ailleurs cet été, figurait dans le groupe pour cette première journée.

Horaire du match

asbourg-OL

RC Str

A 20H 45 française

La Meineau

Les compositions probables du RC Strasbourg-OL

Strasbourg : Sels - Gulbert, Doukouré, Nyamsi, Sylla, Delaine - Prcic, Bellegarde, Deminguet - Emegha, Diallo

OL : Riou - Mata, Diomandé, Caleta-Car, Tagliafico - Tolisso, Lepenant, Caqueret - Barcola, Lacazette, Sarr

Sur quelle chaîne suivre le match entre le RC Str asbourg et l'OL ?

Le match RC Strasbourg sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo. Il vous sera aussi possible de visionner la rencontre en streaming, via la plateforme dédiée du groupe grâce au Pass My Ligue 1.