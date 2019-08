Strasbourg-Metz 1-1, Metz arrache le nul

Malgré l'ouverture du score de Strasbourg, Metz arrache le point du nul aux tripes pour son retour parmi l'élite (1-1).

Après une saison dans l'antichambre de l'élite, le promu Metz retrouvait ce dimanche la avec un match qui sent la poudre face aux voisins strasbourgeois. Mais gare aux Alsaciens, qui ont déjà un peu de rythme puisqu'ils sont engagés dans les tours préliminaires de la .

Résumé : Osimhen lance le LOSC contre Nantes

C'est d'ailleurs bien le RCS qui ouvre la marque dès la 21e minute. Mis en orbite le long du flanc gauche sur un service de Carole, Liénard accélère et balance un centre rasant en direction de la surface adverse.Thomasson en profite pour convertir du droit sereinement pour le 1-0.

15 minutes plus tard, Liénard reçoit le cuir dans la profondeur et va marquer d'un tir croisé mais se rend compte qu'il est signalé hors-jeu. Il s'agira du seul tir cadré et du seul but, forcément, de la première période. ayant maîtrisé ce premier acte malgré une infériorité numérique passagère lors de la blessure de Fofana.

Mais le est loin d'avoir dit son dernier mot. Dès la 47e minute, Cohade récupère le cuir et sert Nguette, qui malgré une forte opposition alsacienne, parvient à alimenter Habib Diallo qui est seul pour se retourner et peut remettre les deux équipes à égalité d'un tir victorieux du droit.

Alors que la révolte messine bat son pein, le RCS tente de réagir. Carole cherche sur le flanc gauche Liénard, lequel rate toutefois son centre pour Ajorque. Si Metz affiche un meilleur visage en seconde période, le RCS domine toujours la possession à hauteur de 63%.

Et les Alsaciens tentent d'en profiter. Oukidja bloque une tête de près signée Thomasson à 20 minutes du terme alors que la pluie s'abat sur la Meinau. En fin de rencontre, Niane débarque à droite dans la surface strasbourgeoise et tente sa chance dans un angle compliqué. Sels parvient à dévier in extremis sur son montant. Ensuite, Lala doit intervenir devant Kevin N'Doram dans le temps additionnel, mais plus rien ne sera marqué.

Et Metz arrache le point du nul aux tripes pour son retour parmi l'élite.