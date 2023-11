Strasbourg - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Mal en point en championnat, l’OM n’a d’autres choix que d’aller chercher des points sur le terrain de Strasbourg.

Vaincu de manière rageante lors de sa dernière sortie en Ligue 1 (contre Lens), l’OM a eu deux semaines complètes pour digérer ce faux-pas. Les Phocéens ont-ils pu évacuer convenablement cet accroc et ceux qui l’ont précédé ? Un élément de réponse surviendra ce samedi soir lors de leur déplacement à La Meinau.

L’OM doit mettre fin à la panne sèche

Pour les Marseillais, là où le bât blesse en ce moment c’est au niveau du rendement offensif. L’équipe déçoit énormément dans ce domaine. Aucun but marqué depuis trois rencontres, sa pire série dans l’élite depuis 2012. Et c’est ce qui a notamment poussé l’entraineur Gennaro Gattuso a multiplié les exercices devant les buts pendant la trêve. Après avoir donné la priorité à l’aspect physique, le coach italien sait que le rebond des siens passe inéluctablement par une meilleure rentabilité devant.

Le problème pour les Olympiens, c’est que les attaquants en plein doute. Et il n’y en a pas un qui masque les errances de l’autre. Dans ces conditions, il est difficile de performer. Mais, il va bien falloir le faire. Il y a déjà eu suffisamment de points abandonnés en route. Avec 11 points de retard accusés sur le 3e du classement, il devient urgent d’enchainer les bons résultats sous peine d’être décrochés dans la course à l’Europe.

Face à Strasbourg, il n’y a donc d’autres alternatives que de l’emporter. Le Racing ne les a plus battus depuis qu’il est remonté en Ligue 1 en 2017. Cela étant, les Provençaux devront se souvenir que la saison dernière ils ont éprouvé beaucoup de peines face aux Alsaciens. Ils ont mené au score 2-0 à deux reprises et ont dû à chaque fois concéder le nul (2-2). Jamais deux sans trois ?

Horaire et lieu du match

13e journée de Ligue 1

Samedi 25 Novembre 2023

A 21h, à la Meinau (Strasbourg)

Strasbourg - Marseille

Les compos probables de Strasbourg - Marseille

Strasbourg : Sels; Guilbert, Nyamsi, Perrin, Sobol; Doukoure, Mwanga; Angelo, Deminguet, Dion; Emegha.

Marseille : Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi; Harit, Veretout, Kondogbia; Ndiaye, Aubameyang, Sarr.

Sur quelle chaine suivre le match Strasbourg - Marseille ?

Le match entre Strasbourg et Marseille est à suivre ce samedi à partir de 21h sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via l’application MyCanal ou sur le service DAZN.