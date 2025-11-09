Strasbourg - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La 12e journée de Ligue 1 n’a pas manqué d’offrir aux fans du football français des duels alléchants depuis vendredi. Ce qui n’est pas encore fini puisque cet épisode du championnat d’élite de France se poursuit ce dimanche avec plusieurs autres affiches intéressantes au programme. Parmi elles, figure un choc du haut de tableau entre le RC Strasbourg et le LOSC, deux concurrents direct aux places européennes.

Strasbourg marque le pas en Ligue 1

Le Racing Club de Strasbourg (7e, 19 pts) traverse une période délicate en Ligue 1. Corrigés à Rennes le week-end dernier (4-1), les Alsaciens ont enchaîné un troisième match sans victoire à l’extérieur depuis la trêve d’octobre. Leur dernier succès en championnat remonte à leur précédente rencontre à domicile, face à Auxerre (3-0). Une méforme qui a coûté au club sa place dans le top 6 du classement. Malgré cette baisse de régime, les hommes de Liam Rosenior gardent le cap sur la scène européenne. Les Alsaciens pourraient se relancer ce dimanche, eux qui ont remporté leurs deux dernières réceptions face à Lille, leur adversaire du jour. Jeudi, ils ont retrouvé des couleurs en Ligue Conférence en s’imposant sur la pelouse du club suédois de Häcken (1-2), un résultat qui les rapproche d’une qualification virtuelle pour les huitièmes de finale.

Lille poursuit sa marche en avant

De son côté, le LOSC (4e, 20 pts) aborde cette rencontre dans une dynamique plus stable. Actuellement quatrième, Lille reste sur une victoire étriquée face à Angers (1-0), la troisième sur ses quatre derniers matchs de Ligue 1. Seule ombre au tableau : la défaite à Nice (2-0) en milieu de semaine, qui a légèrement freiné son élan. Les Dogues continuent toutefois de suivre le rythme imposé par les équipes du podium à l’approche du tiers de la saison. Jeudi, en Ligue Europa, les hommes de Bruno Genesio espéraient confirmer leur forme sur le terrain de l’Étoile Rouge de Belgrade. Mais bousculés en Serbie, ils ont finalement cédé sur la plus petite des marges (1-0), manquant l’occasion de parfaire leur préparation avant ce nouveau rendez-vous important sur la scène nationale. Un résultat qui confirme en plus les difficultés du LOSC à voyager notamment en Ligue 1 où les Dogues ont perdu sept matches (5 victoires, 2 nuls) à l’extérieur en 2025, soit le plus haut total du club nordiste sur une année civile depuis 2019 (6 victoires, 6 nuls, 7 défaites).

Sur quelle chaine regarder le match Strasbourg - Lille ?

La rencontre entre le RC Strasbourg et le LOSC sera à suivre ce dimanche 9 novembre 2025 à partir de 17h15 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Strasbourg - Lille

Ligue 1 - Ligue 1 Stade de la Meinau

La rencontre entre Strasbourg et Lille se tiendra ce dimanche 9 novembre à partir de 17h15, heure française, à La Meinau.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Strasbourg

Le Racing pourra compter sur le retour de plusieurs éléments clés pour cette rencontre. L’attaque alsacienne retrouve ainsi son atout majeur, Emanuel Emegha, auteur de 2 buts et 2 passes décisives en Ligue 1, ainsi que le défenseur central Omobamidele, de retour dans le groupe. En revanche, l’incertitude demeure concernant Sarr, toujours en délicatesse physiquement et dont la présence reste compromise.

Sur le plan défensif, Liam Rosenior devra composer sans Doukouré, suspendu, ni Sylla et Sow, tous deux indisponibles pour une longue durée. Le forfait du gardien remplaçant Johnsson et du milieu Oyedele est également confirmé. Devant, la lumière continue de venir de Panichelli. Actuel meilleur buteur du championnat avec 9 réalisations, l’attaquant strasbourgeois porte littéralement le Racing sur ses épaules depuis le début de saison et s’impose désormais comme le leader incontesté de l’attaque, devant Emegha dans la hiérarchie. Contre Lille, le onze strasbourgeois devrait alors ressembler à Penders - Doué, Omobamidele, Hogsberg - Ouattara, El Mourabet, Barco, Moreira - Nanasi, Paez - Panichelli.

Infos sur l'équipe de Lille

Le LOSC devra une nouvelle fois faire sans Alexsandro. Le défenseur brésilien, pilier du dispositif lillois, reste écarté des terrains depuis deux mois en raison d’une rechute musculaire qui prolonge son absence pour plusieurs semaines encore. Dans l’axe, l’incertitude persiste autour de Ngoy, tandis que Touré, le troisième gardien Caillard et le milieu Ethan Mbappé figurent toujours parmi les forfaits.

Sur le plan offensif, la dynamique est contrastée. Buteur décisif contre Angers, Correia confirme sa belle forme avec trois réalisations lors de ses trois dernières apparitions en Ligue 1, devenant ainsi l’homme fort du moment côté nordiste. Il devrait être aligné en attaque aux côtés d’Olivier Giroud, qui connait une disette de buts mais garde la confiance de Bruno Genesio. Mattias Fernandez-Pardo et Hakon Haraldsson devraient compléter cette ligne offensive juste devant le double pivot Benjamin André - Ayyoub Bouaddi. Derrière, Bruno Genesio devrait miser sur une défense composée de Meunier, Mbemba, Mandi et Perraud pour assurer la garde devant les cages de Berke Ozer.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement