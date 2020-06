Strasbourg, Laurey : "Il faut savoir faire des compromis"

L'entraîneur du RC Strasbourg a évoqué ses objectifs et ceux du club à court et moyen terme.

Arrivé en 2016 à , Thierry Laurey sera encore sur le banc du club alsacien la saison prochaine. Auteur d'une montée en et de trois maintiens dans l'élite depuis son arrivée sur le banc de Strasbourg, l'entraîneur français a récemment prolongé son contrat d'une saison supplémentaire jusqu'en juin 2021, lui qui voulait à l'origine un contrat de deux ans. Dans une interview accordée à Football, Thierry Laurey a justifié sa décision et est conscient qu'il faut faire des compromis dans la vie.

"Dans toute négociation, il faut savoir faire des compromis. Il y a des choses que tu peux avoir, d'autres que tu laisses aller et inversement, le club avait des doléances qui ne sont peut-être pas remplies. Il n'y a aucun souci. Si j'ai signé, c'est que tout est clair et net. Je n'ai pas la prétention de tout connaître mais un autre son de cloche, une autre vision, vont nous permettre de mettre en place des choses différentes. C'est une volonté de ma part, je l'assume. Conforté par mes dirigeants, ça va de soi", a indiqué l'entraîneur français.

"On va recruter trois joueurs"

L'article continue ci-dessous

Le technicien de Strasbourg a évoqué son désir de renouveler ses cadres : "Cette volonté de changement de discours nous permet de faire venir au même poste et pour un an Jean-Marc Kuentz, qui était à la formation du . Avec nous, même sur un an, son expérience est intéressante; il a accompagné Lamouchi, Stephan, il a pas mal de vécu, en Afrique notamment et va nous apporter pas mal de choses. Stéphane Cassard (entraîneur des gardiens) a connu le haut niveau avec l'OM et j'espère qu'il apportera son écot à ce qu'on veut mettre en place".

Plus d'équipes

Thierry Laurey s'est confié sur le mercato de son club : "On a perdu trois joueurs professionnels : Grimm, Corgnet, NDour (pas conservés) et le petit Botella, très souvent blessé, n'a pu saisir sa chance. On a recruté en janvier le petit Chahiri (milieu offensif) du ; on va recruter trois joueurs, ça n'est pas beaucoup mais au moins un ou deux devra nous apporter une plus-value et on tentera aussi peut-être un coup avec un jeune joueur".

Enfin, l'entraîneur du RC Strasbourg a commenté l'arrêt du championnat de France, et ne croit absolument pas à une reprise de la saison 2019-2020, même au mois de juillet : "Je ne crois pas trop à une reprise avant terme car je ne crois plus rien. Tout change tellement vite... J'aimerais que l'on puisse s'entraîner pour reprendre. La décision gouvernementale de tout arrêter a été un peu rapide à mon goût mais je la respecte".