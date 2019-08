Strasbourg, Laurey : "Être prêts à souffrir"

L'entraîneur de Strasbourg est conscient qu'un match retour très compliqué va attendre son équipe jeudi prochain.

a réalisé une très belle opération lors de son barrage aller de . Opposée au dernier demi-finaliste de la compétition, Francfort, devant son public, l'équipe de Thierry Laurey a réussi à s'imposer par la plus petite des marges, sans concéder un but à l'extérieur. Bien évidemment le chemin vers la qualification est encore long, mais les Strasbourgeois peuvent plus que jamais croire à leur présence en phases de poules de la Ligue Europa.

Après la rencontre, en conférence de presse, Thierry Laurey s'est montré satisfait de la performance de ses troupes face à Francfort mais aurait aimé un score plus confortable : "Je suis plutôt satisfait de ce que j'ai vu, notamment en première période. Elle a été très bonne, on a eu plusieurs occasions, les joueurs de Francfort se sont un peu cassé les dents sur notre défense. Sur cette période, on aurait pu enfoncer le clou".

"Zohi a joué pour marquer, tout simplement"

L'article continue ci-dessous

"Les deux changements opérés par Francfort, ça a offert une plus-value à leur équipe, ça a réveillé un peu tout le monde. On s'est encore fait surprendre. C'est à l'image de la seconde période, on a beaucoup souffert, on n'a pas eu toute la maîtrise voulue, on a perdu un peu trop de ballons en se compliquant la vie", a ajouté l'entraîneur de Strasbourg.

Thierry Laurey est conscient que ce ne sera pas une partie de plaisir la semaine prochaine à Francfort : "Il fallait que les joueurs élèvent leur niveau d'exigence. Dès qu'on baisse de vigilance, on est en danger, il faut qu'on travaille là-dessus. On est à la mi-temps de la confrontation, rien n'est fait, il faudra vraiment faire attention, ça aurait pu nous coûter cher. C'est très compliqué avec la répétition des matches. Il faudra bien récupérer, être prêts à souffrir. Mais on a montré ce soir (jeudi) qu'on a des possibilités".

Enfin, il est revenu sur la titularisation de Zohi, buteur ce jeudi : "Pourquoi était-il titulaire ? Pour qu'il marque, tout simplement. C'est fort, c'est ce qu'il a fait. Si on le titularise, c'est qu'on a la vague impression qu'il peut nous apporter quelque chose. On voulait qu'il apporte sa spontanéité, sa vivacité, ses enchaînements ; qu'il surprenne, qu'il fasse quelque chose que l'adversaire n'attend pas. Il fallait un facteur X sur ce match, c'était lui".