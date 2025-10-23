Strasbourg - Jagiellonia : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Vingt ans. C'est le temps qu'il aura fallu attendre pour revoir une grande soirée européenne au Stade de la Meinau. Ce jeudi, Strasbourg retrouve la scène continentale à domicile en accueillant le champion de Pologne, Jagiellonia Bialystok. Une fête historique qui se déroule pourtant dans un climat de tension, avec la menace d'une tribune qui pourrait rester silencieuse.

Pour ceux intéressés par le match entre Strasbourg et Jagiellonia, les options de diffusion et de streaming offrent une excellente couverture. Les fans de paris peuvent également bénéficier du code promo Bwin pour maximiser leurs profits lors des paris.

Une ambiance gâchée par le conflit avec les ultras ?

L'ambiance de la Meinau, d'habitude si bouillante et passionnée, sera-t-elle au rendez-vous ? C'est la grande question qui agite Strasbourg. Les principaux groupes de supporters ultras sont en grève, protestant contre la nouvelle direction américaine du club et le projet de multipropriété avec Chelsea. Ce conflit, qui a déjà vu les tribunes se taire lors des derniers matchs de championnat, pourrait jeter un froid sur cette soirée tant attendue.

Getty Images

Un Racing en pleine confiance sur le terrain

Paradoxalement, sur le terrain, tout va pour le mieux pour le Racing. Troisièmes de Ligue 1 et forts d'un match nul héroïque arraché sur la pelouse du PSG (3-3) le week-end dernier, les hommes de Liam Rosenior sont en pleine confiance. Ils sont portés par un buteur argentin en état de grâce, Joaquin Panichelli, actuel meilleur buteur du championnat, et une jeunesse décomplexée qui n'a peur de personne.

Le retour de l'enfant du pays pour un choc au sommet

Face à eux se dresse un adversaire redoutable. Jagiellonia est non seulement le champion de Pologne en titre, mais il est aussi invaincu depuis 17 matchs toutes compétitions confondues. La rencontre sera également marquée par le retour en Alsace d'Afimico Pululu. L'attaquant polonais, qui a grandi à Mulhouse, revient sur ses terres avec l'envie de briller devant sa famille. Pour Strasbourg, ce match est un double test : prouver que l'équipe peut surmonter les tensions extra-sportives pour briller, et confirmer son excellent début de saison face à un adversaire de taille.

Sur quelle chaine suivre le match Strasbourg - Jagiellonia ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France Canal+ Sport, MyCanal 🇪🇸 Espagne M+ Liga de Campeones 16 🇵🇱 Pologne Polsat Sport 2 🇷🇺 Russie Okko Sport

🌍 Vous êtes à l’étranger ou dans une zone non couverte ? Utilisez un VPN pour accéder à votre plateforme de diffusion comme si vous étiez en France, en Espagne ou dans un autre pays concerné. Par exemple, connectez-vous à un serveur français pour regarder Strasbourg – Jagiellonia sur Canal+ Sport via MyCanal, ou à un serveur polonais, russe ou espagnol pour accéder aux chaînes locales. 🔄

Comment regarder de partout avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Strasbourg - Jagiellonia ?

Ligue Conférence - Ligue Conférence Stade de la Meinau

La rencontre aura lieu ce jeudi 23 octobre au Stade de La Meinau de Strasbourg, à 18h45, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe de Strasbourg

Le RC Strasbourg se présente diminué avant sa rencontre européenne. En défense, Mamadou Sarr et Saïdou Sow restent à l’infirmerie, en phase de reprise après des blessures à la cuisse et au genou. Le milieu Maxi Oyedele (lésion musculaire) et l’attaquant Emanuel Emegha (ischios) manqueront également à l’appel.

Une incertitude subsiste autour d’Ismaël Doukouré, sorti en fin de match face au PSG pour une gêne musculaire. Le staff alsacien décidera au dernier moment de sa participation. Devant, la principale arme offensive reste Joaquin Panichelli, en pleine réussite avec sept buts en Ligue 1, dont deux doublés consécutifs. L’Argentin cherchera à confirmer sa forme étincelante en ouvrant enfin son compteur européen.

Infos de l'équipe de Jagiellonia Bialystok

Le Jagiellonia Bialystok aborde cette nouvelle rencontre avec un groupe quasiment au complet. Seul le gardien Slawomir Abramowicz, blessé, manquera à l’appel, laissant Milosz Piekutowski poursuivre dans les cages. L’équipe polonaise pourra donc s’appuyer sur une base solide et un effectif presque au complet pour ce rendez-vous européen.

L’attaquant Afimico Pululu, décisif le week-end dernier avec un doublé en sortie de banc face à Arka, postule logiquement pour une place de titulaire. Déjà présent dans le onze lors de la première journée de Conference League, il pourrait à nouveau être aligné d’entrée pour apporter sa vitesse et son sens du but à une formation en pleine confiance.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement