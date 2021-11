Steven Gerrard futur coach d’Aston Villa ?

Après avoir été mentionné du côté de Newcastle United, Steven Gerrard est à présent cité comme probable futur entraineur d’Aston Villa. C’est ce que rapporte le site The Telegraph. Le poste en question est vacant depuis dimanche et le limogeage de Dean Smith.

Gerrard a la cote au plus haut

Gerrard (41 ans) n’a encore jamais coaché en Premier League. Mais, il commence à avoir une expérience intéressante en tant qu’entraineur. Depuis trois ans, il s’occupe des Glasgow Rangers. Et il le fait plutôt bien. Il est parvenu à réveiller ce géant endormi en le guidant vers son premier titre de champion d’Ecosse depuis 2010. Une consécration qui est venue valider son excellent travail et qui lui a donné de la légitime. Aujourd’hui, il fait partie des techniciens les plus respectés du circuit. Et, par ricochet, les plus convoités.

Gerrard n’est pas le seul entraineur à être courtisé par le board d’Aston Villa. C’est aussi le cas de l’Autrichien Ralph Hasenhuttl, le coach de Southampton. Ce dernier a l’avantage de bien connaitre la Premier League. Il peut donc y avoir match entre les deux hommes, si tant est qu’ils soient intéressés par le challenge.

John Terry, l’ex-coéquipier de Steven Gerrard, a aussi été cité comme possible futur coach des Villans sauf que l’arrière anglais ne serait pas intéressé. Pourtant, il connait bien la maison puisqu’il avait été coach adjoint jusqu’à l’été dernier.

Quel que soit le technicien choisi il aura du pain sur la planche. Aston Villa pointe en ce moment à la 17e place au classement du championnat, avec seulement trois succès acquis en 11 matches joués.