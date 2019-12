Manchester City, Sterling va toucher le jackpot avec Nike

Le Daily Mail a révélé ce mardi que Raheem Sterling, l'ailier de Manchester City, négociait avec Nike pour un jackpot de près de 120 millions d'euros.

D'après une information du Daily Mail, Raheem Sterling, qui vient de réaliser une très belle entame de campagne avec , négocie actuellement avec Nike.

Et selon cette source, l'équipementier américain, avec lequel il est engagé jusqu'à l'an prochain, va lui proposer un nouveau bail qui « serait l'un des plus lucratifs jamais signé par un footballeur » et qui ferait de lui « le joueur anglais le mieux payé ».

L'homme aux 15 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec City pourrait ainsi toucher la bagatelle de 100 millions de livres, soit 117 M€, en signant un contrat de trois ans.