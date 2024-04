Stéphanie Frappart, la note de la honte

Tancée par les joueurs valenciennois pour son arbitrage en Coupe de France entre Lyon et Valenciennes, Frappart a été vilipendée par la presse.

Stéphanie Frappart a vécu une drôle de soirée qui s'est prolongée mardi soir, suite au succès de l’Olympique Lyonnais contre Valenciennes en demi-finale de Coupe de France. Car si l’OL a, in fine, composté son ticket pour la finale sur une large victoire (3-0), les deux formations étaient encore dos à dos à la pause et la rencontre a basculé sur deux décisions de la directrice de jeu.

Et si sa décision d’annuler le but inscrit par Siriné Doucouré peu avant la pause pour une faute au préalable d’Anthony Knockaert est peu contestable, on ne peut pas en dire autant de la décision d’accorder un penalty aux Gones au retour des vestiaires pour une supposée faute de Joffrey Coufaut sur Alexandre Lacazette. D'ailleurs, les Valenciennois ont peu goûté le jugement de l’arbitre francilienne.

"Dur de trouver les mots"

« C’est dur de trouver les mots. (…) Il y a ce penalty… je n’ai pas revu les images mais ça me paraît très léger. Je fais la même chose une minute avant, je me jette sur le défenseur et elle ne siffle pas Dans la surface, elle siffle », a ainsi regretté Anthony Knockaert au micro de beIN Sports, ajoutant : « Est-ce que c’est parce que c’est un grand club ? Je ne sais pas, je pèse mes mots. Ils peuvent me suspendre s’ils veulent, je n’en ai rien à faire. C’est dur d’accepter. Ils devraient se poser des questions au niveau de l’arbitrage.»

Mais les Valenciennois n’ont pas été les seuls à tancer l’arbitrage de Stéphanie Frappart. Il en a été de même sur les réseaux sociaux mais également dans les médias spécialisés. C'est par exemple le cas chez nos confrères colonnes de L’Equipe. C'est d'ailleurs une première en une décennie de notation des arbitres, les spécialistes du journal n’ont pas hésité à lui administrer un 1, soit la pire note possible, jugeant donc sa performance au sifflet « exécrable ».

Considérée comme l'une des pires arbitres cette saison en Ligue 1 selon L’Equipe, Frappart a aussi subi les foudres de Vincent Duluc : « Elle a vécu une soirée très compliquée » et Valenciennes « aura à bon droit le sentiment de mériter mieux que cet arbitrage . » « En ne voulant pas se déjuger deux fois, elle s’est trompée trois fois ».