Stéphane Ruffier met un terme à sa carrière et devient éducateur à l’Aviron Bayonnais

Suite à la rupture de son contrat avec Saint-Etienne, Ruffier a décidé de mettre un terme à sa carrière pour se consacrer au coaching de jeunes.

N’ayant plus évoluer en professionnel depuis plus d’un an et en conflit ouvert avec son ancien club qu’est l’AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier avait réussi à trouver un terrain d’entente avec les Verts afin de rompre son contrat, six mois avant son terme. Libre depuis le début de l’année 2021, le gardien international pouvait donc signer où bon lui semblait afin de rendre encore de fiers services.

Finalement, la fin de son aventure dans le Forez semble l’avoir marqué, au point d’en finir avec le monde du football professionnel. Du moins sur le terrain. En effet, Ruffier a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur dès cet hiver comme l’a annoncé à Sud Ouest Jean-Pierre Mainard, vice-président de l’Aviron Bayonnais, club d’enfance du gardien.

"Stéphane Ruffier m'a appelé avant-hier. C'est un vrai Bayonnais, qui sort de l'école de foot de l'Aviron. Il avait prévu d'arrêter sa carrière à la fin de son contrat en juin, mais avec ce qu'il s'est passé à Saint-Étienne, il le fait plus tôt. [...] Il aurait pu continuer, faire une pige dans un autre club. Mais il avait déjà décidé d'arrêter à la fin de la saison."

Les gants de Ruffier ne seront pas pour autant rangés au placard puisqu’il va déjà embrasser la carrière d’éducateur dans le club de sa jeunesse. Il aura la mission de créer une académie de gardiens au sein de l’Aviron afin de former ses possibles successeurs.

Capé à trois reprises avec l’équipe de , Stéphane Ruffier a fait le bonheur de l’AS pendant cinq ans (2006-2011) avant de mettre les voiles à Saint-Etienne en 2011 et d’en devenir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du club. Bien avant cette fin de parcours en eau de boudin avec les Verts et notamment Claude Puel avec qui il était en bisbille.