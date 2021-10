STATS : les chiffres à retenir avant PSG-Leipzig

Avec notre partenaire Opta Sports, voici les principales stats à retenir avant la rencontre PSG-Leipzig.

Avec notre partenaire Opta Sports, focus sur les principaux chiffres à retenir :

● Paris et Leipzig vont se rencontrer pour la 3esaison de rang en Ligue des Champions après la demi-finale de l’édition 2019/20 (3-0 pour le PSG) et la phase de groupes en 2020/21 (victoires à domicile pour chaque équipe).

● Il n’y a que le Zénith (4 matches) que Leipzig a rencontré plus souvent que Paris (3) en compétition européenne hors tours préliminaires. Le RBL est la 2eéquipe que Paris va affronter lors de 3 saisons consécutives en Ligue des Champions après Chelsea (entre 2013/14 et 2015/16).

● Paris a remporté 7 de ses 8 réceptions d’un club allemand en Ligue des Champions, mais reste sur un revers lors du plus récent contre le Bayern Munich en quart de finale retour la saison dernière (0-1).

● Leipzig a perdu 4 de ses 5 déplacements en Ligue des Champions depuis le début de la saison dernière (1victoire). Ces 5 rencontres ont généré 24 buts, soit une moyenne de 4.8 par match.

● Paris n’a perdu qu’une seule de ses 28 dernières réceptions en phase de groupes de Ligue des Champions (22 succès, 5 nuls), c’était contre Manchester United en octobre 2020. Le PSG a marqué en moyenne 2.7 buts par match lors de cette série.

● Jesse Marsch est l’entraîneur qui a disputé le plus de matches en Ligue des Champions (14 –12 avec Salzbourg, 2 avec Leipzig), sans que son équipe ne soit parvenue à rendre la moindre clean sheet.

● Lionel Messi a été impliqué dans 5 buts lors de ses 6 matches de Ligue des Champions au Parc des Princes (4 buts, 1 assist). Il peut devenir le 4ejoueur de Paris à être décisif lors de ses 2 premiers matches à domicile dans la compétition après Neymar (2017), Alex (2012) et Georges Weah (1994).

L'article continue ci-dessous

● Depuis le début de la saison dernière, Kylian Mbappé est le joueur qui a réussi le plus de dribbles en Ligue des Champions (41) et celui qui a été impliqué dans le plus de tirs à la suite d’un dribble (9 –8 tirs, 1 dernière passe).

● Christopher Nkunku a inscrit 4 buts en Ligue des Champions cette saison, seul Sébastien Haller (5) fait mieux. Il pourrait devenir le 1erjoueur à marquer lors de 3 rencontres consécutives avec Leipzig dans la compétition.

● Christopher Nkunku a disputé 2 rencontres en Ligue des Champions avec Paris (1 en 2015, 1 en 2017) pour 23 minutes de jeu. Il a inscrit un but contre son ancienne équipe avec Leipzig. Seul Eric Maxim Choupo-Moting a marqué davantage contre le PSG en LdC après avoirjoué avec le club dans la compétition (2 buts lors du quart aller puis retour la saison dernière).