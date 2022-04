STATS : les chiffres à connaître avant Chelsea-Real Madrid

Voici les stats à connaître avant le choc entre Chelsea et le Real Madrid :



● Chelsea et le Real Madrid vont s’affronter pour la 2e saison consécutive en phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Les Blues pourraient devenir la 1re équipe anglaise à éliminer les Madrilènes au moins 2 fois à ce stade de la compétition, après les avoir battus 3-1 sur l’ensemble des 2 matches en demifinale la saison dernière.



● Chelsea est l’équipe que le Real Madrid a le plus affrontée sans jamais gagner en compétition européenne (2 nuls, 3 défaites).



● Chelsea est invaincu lors de ses 8 derniers matches face à des clubs espagnols en compétition européenne (4 victoires, 4 nuls), dont les 5 ayant eu lieu avec Thomas Tuchel sur le banc (3 victoires, 2 nuls). La dernière défaite des Blues face à une équipe espagnole remonte à septembre 2019 : 0-1 contre Valence sous Frank Lampard.



● La dernière victoire du Real Madrid en déplacement face à un club anglais en Ligue des Champions remonte à 2014/15 (3-0 v Liverpool à Anfield). Depuis, les Madrilènes n’ont remporté aucun de leurs 5 derniers matches sur une pelouse anglaise (2 nuls, 3 défaites), son dernier en date étant une défaite 0-2 à Stamford Bridge face à Chelsea en demi-finale la saison dernière.

Alaba bientôt centenaire

● Depuis le 1er match de Thomas Tuchel en Ligue des Champions à la tête de Chelsea en février 2021, les Blues ont signé 10 clean sheets en 15 matches, plus que toute autre équipe. Chelsea affiche également la plus faible moyenne de buts encaissés par match sur la période (7, soit 0.47 par match).



● Le Real Madrid n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers matches de Ligue des Champions face au tenant du titre (5 victoires, 2 nuls), remportant les 3 derniers en date sans concéder le moindre but – tous face au Bayern Munich (2-0 en 2001/02 et 1-0 puis 4-0 en 2013/14).



● David Alaba (Real Madrid) pourrait disputer son 100e match de Ligue des Champions. Le défenseur a remporté 69 de ses 99 matches dans la compétition, le plus haut total de victoires pour un joueur au cours de ses 100 premières apparitions en C1 (battant le record établi de Robert Lewandowski, avec 67 succès).

Benzema a un record personnel à battre

● Karim Benzema a marqué 8 buts cette saison en Ligue des Champions avec le Real Madrid, soit déjà son plus haut total lors d’une même édition. S’il marque, l’attaquant établira un nouveau record de buts marqués par un joueur français lors d’une même campagne de LdC.



● Depuis l’arrivée sur le banc de Chelsea de Thomas Tuchel, Christian Pulisic a été impliqué dans 6 buts en Ligue des Champions (3 buts, 3 assists), plus que tout autre joueur des Blues. Il a marqué et délivré une passe décisive face au Real Madrid la saison dernière, trouvant le chemin des filets lors du match aller à Madrid, avant d’offrir un but à Mason Mount au match retour à Stamford Bridge.



● Vinícius Júnior est impliqué sur 20 tirs (10 tirs, 10 dernières passes avant un tir) cette saison en Ligue des Champions après une progression balle au pied, plus que tout autre joueur.