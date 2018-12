Stats - Le bilan de José Mourinho en deux saisons et demi à la tête de Manchester United

Avec trois titres décrochés lors de sa première année, le technicien portugais était bien parti avant de lentement décrocher avec les Red Devils.

José Mourinho est-il fragile en décembre plus que dans les autres mois de l'année ? Trois ans après son éviction de Chelsea, le 17 décembre 2015, l'entraîneur portugais est de nouveau renvoyé par un club anglais, en l'occurence Manchester United. Le Special One a en effet été limogé de ses fonctions par les dirigeants des Red Devils.

Une annonce qui intervient après une défaite 3-1 contre Liverpool dimanche dernier et de manière plus globale, un début de saison peu satisfaisant avec 19 points de retard sur le leader de la Premier League, Manchester City. Sur le fond et dans le jeu proposé, Manchester United a été rarement à son avantage. Le club anglais s'est contenté de quelques coups d'éclat, comme la victoire à Turin face à la Juventus, en Ligue des champions, ou des exploits individuels, par Lingard, Martial ou De Gea.

58% de victoire

À l'heure du bilan, Mourinho n'est pas exempt de tout reproche. Sa capacité d'adaptation qui a tant fait sa réputation à Porto, Chelsea ou l'Inter Milan ne suffit plus. S'il a décroché trois titres lors de ses 12 premiers mois à la tête de MU, le reste de l'aventure n'a pas répondu aux attentes des supporters et des dirigeants. À ne pas rater Manchester United : tout ce qu'il faut savoir sur le départ de José Mourinho

Statistiques Chiffres Matches 144 Victoires 84 Nuls 31 Défaites 29 % de victoires 58% Buts inscrits 251 Buts concédés 129 Titres remportés 3

Après avoir décroché la League Cup, l'Europa League et le Community Shield, le Special One n'a plus rien eu de particulier à part une deuxième place derrière Manchester City, en 2017-2018. Son échec en Ligue des champions lors de cette même saison, face à Séville en huitième de finale, l'a discrédité à Old Trafford.