Stats - Kenny Lala (Strasbourg) rayonne offensivement en Europe chez les défenseurs

Buteur une nouvelle fois contre l'OM ce vendredi, Kenny Lala a confirmé sa très bonne saison dans le domaine offensif.

Auteur du but de l'égalisation face à l' ce vendredi soir lors de la 35e journée, Kenny Lala a confirmé qu'il était bien plus qu'un défenseur cette saison pour son équipe. L'ancien joueur de est impliqué sur 14 buts en depuis août dernier (cinq buts, neuf passes décisives), c’est plus que tout autre défenseur dans les 5 grands championnats européens.

Devant Kimmich et Sergio Ramos

Kenny Lala devance ainsi des défenseurs prestigieux à l'image de Sergio Ramos qui a pris l'habitude de tirer les penaltys cette saison pour le . Il est aussi devant des latéraux à la réputation offensive comme Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold de , mais aussi Joshua Kimmich du .

Joueur Club Buts Passes décisives Total Kenny Lala 5 9 14 Joshua Kimmich Bayern Munich 2 11 13 Andrew Robertson Liverpool 0 11 11 Trent Alexander-Arnold Liverpool 1 9 10 Hans Hateboer 5 5 10 Aleksandar Kolarov AS Rome 8 2 10 Jordi Alba Barcelone 2 8 10 José Holebas 3 6 9 Marcel Halstenberg Leipzig 3 6 9 Jonathan Silva Leganes 3 6 9

Dans un entretien accordé à Onze Mondial en mars dernier, Kenny Lala expliquait pourtant vouloir être avant tout reconnu pour ses qualités défensives. "J’aimerais que l’on me reconnaisse d’abord comme un bon défenseur qui attaque bien plutôt que comme quelqu’un qui attaque bien et sait plutôt bien défendre (...) je regarde mes matchs, mes actions pour comprendre mes erreurs. Comme je dis, je suis conscient que j’ai plein de choses à améliorer dans mon jeu."

Sous contrat jusqu'en 2021, le joueur de 27 ans a confirmé qu'il était un élément essentiel de la bonne saison du Racing, qui a remporté la il y a un mois contre et disputera ainsi le second tour préliminaire de l'Europa League l'été prochaine.