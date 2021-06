Les stats hallucinantes de Lukaku avec la Belgique

En ouvrant le score contre la Russie, Romelu Lukaku a encore soigné ses statistiques.

Auteur d'une saison exceptionnelle avec l'Inter Milan, avec 24 buts en Serie A, le deuxième meilleur total derrière le capocannoniere Cristiano Ronaldo et un titre de champion d'Italie, Romelu Lukaku espère briller de mille feux sur les pelouses de l'Euro 2021.

Et pour le premier match de la Belgique dans le tournoi européen, face à la Russie, Romelu Lukaku a fait honneur à sa réputation. L'attaquant des Diables rouges a ouvert le score à la 10e minute en profitant d'une erreur de la défense russe. Il a dédié son but à son coéquipier de l'Inter Milan, Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque lors de la rencontre jouée à 18h00 entre le Danemark et la Finlande.

"Chris, I love you!"



Romelu Lukaku ran to the camera to dedicate his goal to Christian Eriksen ♥#EURO2020 | #BEL #RUS pic.twitter.com/3zBjw6fX0k — Goal (@goal) June 12, 2021

Avec ce but, Lukaku confirme qu'il est une fois de plus un redoutable buteur et il affiche des stats impressionnantes. En effet, depuis la fin de fin de la Coupe du monde 2018, Lukaku a pris part à 19 rencontres avec la Belgique et a inscrit 21 buts !

Et comme si cela ne suffisait pas, il a aussi délivré 4 passes décisives. A 28 ans, le joueur semble avoir atteint sa plénitude et la Belgique compte sur lui pour remporter son premier trophée majeur et effacer l'immense déception de la Coupe du monde 2018 : la Belgique s'était classée à la troisième place après avoir perdu en demi-finale contre la France.