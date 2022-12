Les statistiques de la petite finale Croatie-Maroc : Un record pour Gvardiol, Modric et Perisic inoxydables

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après la petite finale Croatie-Maroc (2-1).

● La petite finale de la Coupe du monde a été remportée par une équipe européenne lors des 11 dernières phases finales. Il faut remonter au Brésil en 1978 pour voir une équipe non-européenne s'imposer (victoire 2-1 contre l'Italie).

● La Croatie n'a perdu que deux de ses 14 matchs lors des deux dernières Coupe du monde (pour 6 victoires et 6 nuls) : contre la France lors de la finale en 2018 (2-4) et contre l'Argentine en demi-finale cette année (0-3).

● Les deux défaites du Maroc lors de la Coupe du monde 2022 sont survenues lors des matches où ils ont enregistré leurs meilleurs taux de possession du ballon (61% contre la France et 49% contre la Croatie). Avant ces deux matches, le Maroc n'avait enregistré qu'une moyenne de 31 % de possession du ballon et était toujours resté invaincu (3 victoires et 2 nuls).

● La Croatie a fait match nul 0-0 avec le Maroc lors de la première journée de la phase de groupes, avant de l'emporter contre ce même adversaire en petite finale. Ce n'est que la troisième fois, au XXIe siècle, qu'une équipe reste invaincue face à un adversaire joué deux fois lors d'un même Mondial après le Brésil en 2002 (contre la Turquie) et la Belgique en 2018 (contre l'Angleterre).

● Croatie-Maroc est le premier match de la Coupe du monde 2022 où les deux équipes ont marqué lors des dix premières minutes de jeu. Il ne s'est écoulé que 112 secondes entre l'ouverture du score par la Croatie et l'égalisation d'Achraf Dari pour le Maroc.

● Josko Gvardiol est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Croatie en Coupe du monde (20 ans et 328 ans) et l'un des trois seuls joueurs âgés de moins de 21 ans à marquer dans ce Mondial (avec Gavi pour l'Espagne et Jude Bellingham pour l'Angleterre).

● Seul Lionel Messi (16 fois) a été directement impliqué dans plus de buts en Coupe du monde que le Croate Ivan Perisic sur les trois derniers tournois (11 fois avec six buts et cinq passes décisives).

● Luka Modric et Ivan Perisic ont débuté les 17 matches de la Croatie en Coupe du monde sur les trois derniers tournois (2014, 2018 et 2022). Avant la finale Argentine-France, Lionel Messi est le seul autre joueur à avoir été aussi souvent titulaire en Coupe du monde sur cette période (17).