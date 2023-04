Les statistiques de Marseille – Montpellier : Payet à l'honneur

Avec notre partenaire Opta Sports, voici les principaux chiffres à retenir après OM-Montpellier (1-1).

Au Vélodrome, l'OM souffre

● L'OM n'a remporté que 5 de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), après s'être imposé lors de chacun de ses 6 précédents.

● L'OM n'a remporté aucun de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), sa plus longue disette de ce genre depuis février-septembre 2020 (5 également). Cette saison, seul Nice (21) a perdu plus de points sur ses terres que l'OM (20) parmi les équipes actuelles de la 1re partie de tableau.

● Montpellier n'a perdu aucun de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls) – sa plus longue invincibilité depuis février-avril 2021 (11) – et ce alors que le MHSC s'était incliné lors de 5 de ses 6 dernières rencontres dans l'élite sous Romain Pitau (1 succès).

● Montpellier a concédé 10 penalties en Ligue 1 2022-2023, seuls Bochum (13 en Bundesliga) et Strasbourg (11) en ont plus subi parmi les 5 grands championnats européens cette saison.

Payet renforce sa légende

● Arnaud Nordin a marqué 5 buts avec Montpellier en Ligue 1 cette saison, son plus haut total lors d'un même exercice au sein de l'élite. L'attaquant a inscrit le 2e but le plus rapide de sa carrière en L1 (12e minute), après le 11 septembre 2022 à Angers (7e minute).

● Mattéo Guendouzi a converti en but chacun des 2 penalties qu'il a tentés dans sa carrière toutes compétitions confondues, à chaque fois avec Marseille : le 12 octobre 2022 contre Sporting Portugal en Ligue des Champions et face à Montpellier en Ligue 1. Le milieu a inscrit son 10e but toutes compétitions confondues sous le maillot de l'OM.

● Elye Wahi a été impliqué dans chacun des 5 derniers buts de Montpellier en Ligue 1 (4 buts, 1 passe décisive). L'attaquant a délivré 5 passes décisives dans sa carrière au sein de l'élite, dont 3 à la suite d'une contre-attaque.

● Samuel Gigot (Marseille) a commis 6 fautes contre Montpellier ce soir, seul Mostafa Mohamed (8 avec Nantes contre Clermont le 29 janvier dernier) en a plus concédé lors d'un même match de Ligue 1 cette saison. Aucun joueur de l'OM n'a fait pire depuis Luiz Gustavo (7) à Nice en octobre 2017.

● Dimitri Payet a disputé son 255e match avec Marseille en Ligue 1, devenant le 3e joueur le plus capé du club dans l'élite depuis qu'Opta collecte cette donnée (1947-1948), derrière Steve Mandanda (469) et Roger Scotti (308).