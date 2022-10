Les statistiques d'Arsenal-Tottenham : Arteta dans l'histoire des Gunners, Kane dans celle de la Premier League

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les statistiques à retenir après le North London Derby entre Arsenal et Tottenham.

Ce samedi 1er octobre 2022, lors de la 8e journée de Premier League, Arsenal a battu Tottenham 3-1, infligeant sa première défaite de la saison à son grand rival. Et à l'issue de cette rencontre, voici les principaux chiffres à retenir.

Arsenal soigne ses stats face aux Spurs

• Arsenal a remporté ses trois derniers matchs de Premier League à domicile contre Tottenham pour la première fois depuis septembre 2013.

• Tottenham n'a remporté aucun de ses 12 derniers déplacements en Premier League contre Arsenal (4 nuls et 8 défaites), ce qui constitue sa plus longue série noire en cours dans la compétition.

• Arsenal compte 21 points après 8 journées et n'a fait mieux qu'à deux reprises : 22 points en 2004-05 et 2007-08. Petit bémol, Arsenal n'avait pas été sacré champion, terminant deuxième puis troisième.

A l'Emirates, Partey adore ouvrir le score

• Mikel Arteta, est seulement le troisième entraîneur d'Arsenal à gagner ses trois premiers matches à domicile contre Tottenham, après George Morrell (1909-1911) et Terry Neill (1977-1979).

• Thomas Partey a inscrit son premier but depuis l'extérieur de la surface (sur sa 65e tentative de loin, toutes compétitions confondues) ! Hasard du destin, à chaque fois qu'il marque à l'Emirates en Premier League, c'est le premier but de la rencontre. Il a ainsi ouvert le score contre Aston Villa (octobre 2021), Leicester City (mars 2022) et donc, Tottenham.

• L'ouverture du score de Thomas Partey pour Arsenal a conclu un mouvement de 21 passes pour les Gunners. Depuis le Boxing Day de 2019, seuls Manchester City et Liverpool (tous deux six fois) ont marqué un but après une séquence jeu avec au moins 20 passes.

• Seul Erling Haaland (12 – 11 buts, 1 passes décisive) a été impliqué dans plus de buts en Premier League cette saison que Gabriel Jesus d'Arsenal (8 - 5 buts, 3 passes décisives). Dans l'histoire des Gunners, un seul joueur a fait mieux que Jesus lors de ses huit premiers matches : il s'agit d'Andreï Archavine (9).

Malgré la défaite, Kane s'offre deux records

• Granit Xhaka d'Arsenal a inscrit son deuxième but en Premier League cette saison. C'est la première fois qu'il marque plus d'une fois dans une même campagne depuis 2018-2019 (4).

• Harry Kane est le premier joueur de l'histoire de la Premier League à marquer 100 buts à l'extérieur. Il a également inscrit son septième penalty contre Arsenal. Il s'agit d'un record en Premier League face à un seul et même adversaire. Un record qu'il partage avec la légende Alan Shearer, buteur sept fois sur penalty contre Everton.

• Expulsé à la 62e minute, le Brésilien Emerson Royal est le cinquième joueur de Tottenham à subir ce sort à l'Emirates. C'est d'ailleurs dans ce stade que Tottenham a récolté le plus de cartons rouges à l'extérieur en Premier League.