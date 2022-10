Arsenal - Tottenham (3-1) : Les Gunners s'offrent le derby du Nord de Londres

Dominateurs, les Gunners ont pris le meilleur sur leur ennemi juré lors du 210ème derby du Nord de Londres de l'histoire.

Leader de Premier League avant le début de cette neuvième journée de championnat, Arsenal était attendu au tournant. Auteur d'un très bon début de saison, le club londonien avait manqué son premier gros test de la saison face à un "cador" en essuyant une défaite face à Manchester United avant la trêve. Les hommes de Mikel Arteta avaient donc à coeur de répondre présent et qui plus est pour ce derby du Nord de Londres, le match le plus important de la saison pour Arsenal et Tottenham.

D'entrée de jeu, Arsenal a imposé son rythme dans cette rencontre et s'est montré dominateur. A tel point que Tottenham n'est pas sorti de sa moitié de terrain ou presque lors du premier quart d'heure de la rencontre. C'est donc fort logiquement, à force de faire reculer les Spurs et d'être patient pour trouver la brèche, qu'Arsenal a ouvert le score à la vingtième minute. Sur une phase de possession ayant durée quasiment deux minutes avec vingt huit passes, Thomas Partey d'un très beau plat du pied se logeant en lucarne a donné l'avantage aux Gunners.

Arsenal marque son territoire

Un but qui a obligé Tottenham à proposer davantage et à jouer plus haut. Les Spurs sont petit à petit sortis de leur tanière et ont rapidement été récompensés. Sur une de leur première incursion dans la surface adverse, les Spurs ont obtenu un penalty. Après une perte de balle de Xhaka, Gabriel a manqué son intervention sur Richarlison offrant à Harry Kane l'occasion d'égaliser et d'inscrire son quatorzième but dans un derby du Nord de Londres.

La fin de première période a été davantage équilibrée, bien que Lloris ait dû s'employer juste avant la pause pour sauver les siens. En début de seconde période, Arsenal a de nouveau afficher ses ambitions, attaquant la rencontre pied au plancher. Très vite, les Gunners ont mis en difficulté Tottenham et Gabriel Jesus a profité d'une frappe de Bukayo Saka mal repoussée par Hugo Lloris pour redonner l'avantage à Arsenal.

Un leader à prendre au sérieux

Etouffé par les Gunners, Tottenham n'a pas réussi à réagir et a même fini la rencontre à dix. A l'heure de jeu, Emerson a été expulsé pour une très grosse faute sur Gabriel Martinelli. Dans la foulée, Granit Xhaka a permis au club londonien de faire le break. Le Suisse d'une frappe de l'entrée de la surface a trompé Hugo Lloris pour sceller définitivement le score de la rencontre.

Avec ce succès, Arsenal frappe un grand coup. Les Gunners sont assurés de rester leaders du championnat à la fin de cette journée et ils envoient un message à leur concurrent : Arsenal compte bel et bien se mêler à la course au titre cette saison. De son côté, Tottenham concède sa première défaite cette saison en championnat mais est assuré de rester troisième ce week-end.