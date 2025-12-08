Stades climatisés et distances réduites… Une expérience unique au Qatar pour la Coupe Arabe de la FIFA 2025

Académie Aspire

L'Académie Aspire offre un environnement adapté aux athlètes pour répondre à tous leurs besoins, qu'il s'agisse d'entraînement avec les technologies les plus récentes dans différents sports, ou de soins médicaux et de rééducation après une blessure.

Les stades de l'Académie Aspire ont récemment accueilli des matchs de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, qui s'est tenue pour la première fois avec 48 équipes. L'organisation du tournoi par le Qatar a contribué à faire de cette édition l'une des plus réussies de tous les temps.

La proximité des stades a constitué un atout majeur pour les supporters lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. Grâce à leur proximité, il était possible d'assister à trois matchs dans la même journée sans avoir à parcourir de longues distances.

Ces mêmes stades accueillent actuellement la Coupe Arabe de la FIFA 2025. Le tournoi propose plusieurs matchs consécutifs certains jours, et la proximité des stades ainsi que l'accessibilité des transports facilitent les déplacements.

Des stades climatisés pour le confort des supporters et des joueurs :

Plusieurs stades du Qatar ayant accueilli la Coupe du Monde 2022 sont équipés de systèmes de climatisation maintenant une température d'environ 23 degrés Celsius afin de lutter contre la chaleur et l'humidité.

Des stades comme le stade Ahmed Bin Ali, le stade Education City, le stade Al Bayt et le stade Al Thumama bénéficient de cette technologie, offrant un confort optimal aux spectateurs, aux joueurs et aux entraîneurs.