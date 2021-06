Stade Rennais, Jérémy Doku fait le bilan de sa saison

L'ailier du Stade Rennais a fait son autocritique après sa première saison en Ligue 1 et hâte de jouer l'Euro avec la Belgique.

Recruté l'été dernier par le Stade Rennais, Jérémy Doku avait un grand poids sur ses épaules, lui qui est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club breton. Arrivé en provenance d'Anderlecht contre la somme de 26 millions d'euros, l'ailier belge a connu des débuts timides avec le Stade Rennais. Un peu à l'image de son équipe, Jérémy Doku est monté en puissance au fil de la saison et a souffert de l'enchaînement des matches lorsque Rennes était en C1.

Mais la seconde partie de saison de Jérémy Doku était bien meilleure et il a répondu à certaines attentes placées en lui. L'international belge a d'ailleurs contribué à la belle fin de saison du Stade Rennais qui a arraché la sixième place du championnat, lui permettant de jouer la Conférence League la saison prochaine. Présent avec la Belgique pour l'Euro, en conférence de presse, Jérémy Doku a fait le bilan de sa première saison à Rennes.

"Je me sens bien. J’ai pu monter à beaucoup de gens de quoi je suis capable cette année. À Rennes, il m’a fallu du temps pour m’adapter, c’était mon premier transfert. Après ça s’est bien passé, j’ai joué beaucoup de matches et on a bien fini la saison en terminant 6e. Si tu regardes les statistiques, ça peut paraître peu ces 2 buts et 3 assists mais quand on regarde le match, on sait que ce n’est pas que ça qui compte. C’est aussi ce que tu apportes à l’équipe", a expliqué l'ailier de 19 ans.

"L'âge n'est pas important dans le football"

"Techniquement, j'ai toujours été bon. C'était mon jeu de position sur lequel je devais travailler. Je suis définitivement devenu plus fort en France. Les nombreuses fautes que l'on fait sur moi ? Cela signifie que vous êtes bon et qu'on a du mal à vous arrêter. Cela donne un coup de pouce. Je sais que je suis un bon dribbleur. C'est bien que les chiffres le montrent maintenant aussi, mais cela ne change pas ma façon de jouer", a ajouté l'attaquant belge.

Jérémy Doku est fier de jouer l'Euro avec la Belgique : "En Ligue 1, vous jouez contre des joueurs et des équipes plus grands. Quand vous voyez que vous pouvez gérer ce niveau, vous êtes également plus confiant lorsque vous arrivez en équipe nationale. Je suis content de retrouver mes équipiers, cela faisait longtemps. Je suis encore très jeune et c’est un sentiment très spécial d’être avec eux. Mais je me sens déjà intégré à ce groupe. L'âge n'est pas important dans le football, c'est ce que vous montrez sur le terrain qui compte".

"Mais je ne suis pas venu ici pour rester à l'écart et attendre. Je veux montrer ce que je vaux. (...) Avec la Belgique, nous avons une équipe formidable pour faire quelque chose de grand, mais nous le ferons. Je vais essayer de montrer ce que je vaux avec les minutes de jeu que l'on me donnera. Thierry Henry ? Je suis content qu’il soit là. J’ai besoin d’améliorer ma finition. J’espère qu’il pourra m’aider avec ça !", a conclu l'ailier du Stade Rennais.