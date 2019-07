Stade Rennais - Centre de formation : du changement dans l'organigramme, Danzé avec les U17

Jean-Fabien Peslier, qui entraînait les U19 de Laval la saison dernière, est le nouveau coach des U17 rennais. Romain Danzé sera son adjoint.

Il y a encore du mouvement au centre de formation du . Quelques jours après avoir officialisé la nomination du nouveau directeur Eric Assadourian, en remplacement de Landry Chauvin, on y voit un peu plus clair sur l'organigramme et les staffs de chaque équipe.

Nouveau défi pour Danzé

Ainsi, selon nos informations, Jean-Fabien Peslier, qui entraînait les U19 du Stade Lavallois la saison dernière, a rejoint l'écurie bretonne cet été. Il sera en charge de l'équipe U17 du Stade Rennais et sera assisté de Romain Danzé, qui a raccroché les crampons à la fin de la saison dernière.

Les deux hommes ont officiellement été présentés aux familles des jeunes joueurs ce jeudi.

Par ailleurs, Pierre-Emmanuel Bourdeau, qui était avec les U17 la saison dernière, grimpe avec l'équipe U19.