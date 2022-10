Sporting - OM : Le moment d'y croire pour Marseille

Vainqueur mardi dernier sur son terrain (4-1), l'Olympique de Marseille se rend à Lisbonne pour y affronter à nouveau le Sporting Portugal.

ss

L'OM a connu une semaine très étrange. Venu à bout du Sporting CP (à ne pas appeler Sporting Lisbonne, faute de langage courante) dans un match à rebondissements, le club phocéen a fait un non-match quatre jours plus tard face à l'AC Ajaccio, pourtant lanterne rouge du championnat (1-2).

Savoir ce que vaut réellement l'OM

Igor Tudor, qui a progressivement su s'imposer à la tête du club, a pointé du doigt l'état d'esprit de ses hommes. Son équipe a connu une rotation importante d'effectif en vue du retour face au Sporting, donc, mais également du déplacement de tous les dangers sur la pelouse du Paris Saint-Germain.

Marseille a retrouvé de nombreuses garanties cette saison. Intéressants dans leur pressing, dominateurs en championnat, les Marseillais avaient connu un début de campagne de Ligue des Champions très frustrant. Le spectre de la série de défaites (15 sur les 16 dernières rencontres de C1) se faisait pourtant pressant, surtout après avoir perdu face à Tottenham puis contre Francfort. Il fallait donc réagir et ça a été chose faite dans un Vélodrome à huis-clos.

Un match couperet pour les Marseillais

Ce match retour promet de répondre à beaucoup d'interrogations. Certains estiment que la victoire face au Sporting n'était due qu'au non match d'Adan, coupable de deux fautes graves et d'une sortie qui lui a valu un rouge. D'autres, au contraire, pensent que l'OM est supérieur aux Portugais et a redoublé de malchance pendant ses deux premières rencontres.

Le niveau réel de Marseille pose encore question. Parmi ses joueurs, tous ne sont pas au même niveau cette saison, avec un Gerson très décevant et un Alexis Sanchez au contraire étincelant. Les présences de Jonathan Clauss, blessé la semaine passée, et de Mattéo Guendouzi, indisponible face à Ajaccio, sont d'ailleurs incertaines.

Enfin, les espoirs du club en Europe seront clairement à réviser après ce duel. Si l'Olympique de Marseille gagne, la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions ne sera plus une chimère. Si l'Olympique de Marseille fait nul, il faudra être très attentif au résultat du match entre Francfort et Tottenham. Si l'Olympique de Marseille perd, il faudra également suivre l'autre match et espérer à tout prix gagner les rencontres suivantes pour accrocher, dans le pire des scénarios, la troisième place synonyme de Ligue Europa.

Par Walid L.