Sparta Prague - Brest (1-2), les Brestois y prennent gout

Le Stade Brestois a prolongé son rêve dans la plus belle des compétitions européennes en battant le Sparta Prague sur le score de 2 à 1.

Le rêve de Brest en Ligue des Champions se prolonge. Après avoir pris sept points lors des trois premières journées, l'équipe d'Eric Roy est allée chercher un troisième succès. Et elle l'a obtenue à l'extérieur. A Prague, elle a disposé de Sparta (2-1) et vu la prestation fournie il n'y aura personne pour crier au scandale.

Toujours aussi décomplexés, les Finistériens ont attaqué le match avec beaucoup d'ambition. Une audace qui fut rapidement payante. A la 37e minute, Edmilson Fernandes leur offrait l'avantage avec une magnifique volée à l'entrée de la surface. Les tirs de loin victorieux c'est devenu la spécialité de Brest dans cette C1.

Les Brestois ont provoqué la réussite

Lors de leur match gagné face à Salzbourg, Brest avait eu la bonne idée de ne pas reculer après avoir scoré. Ce mercredi, ils ont appliqué la même recette. Ca leur a évité de subir et ils ont ainsi pu maintenir les Praguois loin de leur surface. Avant la 91e et le but d'Olatunji, Bizot n'a subi aucun tir cadré.

Fort heureusement pour Brest, cette réalisation essuyée était sans incidence sur l'issue de l'empoignade. Car le break avait été assuré quelques minutes auparavant. A la 80e minute, un pressing d'Ajorque a poussé un défenseur tchèque a dévier une passe dans ses propres filets. La chance sourit aux audacieux et les visiteurs ont clairement mérité de pouvoir se mettre à l'abri.

Brest deuxième au classement

Au final, le SB29 a donc réussi à faire le plein de points. Et avec 10 unités à son compteur, il est aujourd'hui quasiment assuré de voir au moins les playoffs. Cela dit, et vu ce qu'il a montré dans cette compétition et aussi la merveilleuse 2e place occupée au classement, ça serait dommage de ne pas viser plus haut. C'est-à-dire une qualification directe pour les 8es de finale. Pierre Lees-Melou en sont réellement capables, même si le calendrier va commencer à se corser. Alors que le PSG, battu par l'Atlético (1-2), est 25e au classement avec 6 points de moins, voilà donc à quoi rêve Brest. Qui l'eut cru en début de saison ?