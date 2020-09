Southampton-Tottenham (2-5) : Un quadruplé de Son lance la saison des Spurs

Son s'est offert un quadruplé grâce à quatre passes décisives de Kane.

Après sa défaite à domicile lors de la première journée, face à Everton (0-1), les Spurs de Mourinho devaient impérativement réagir avec ce déplacement à . Mission accomplie pour les Spurs.

Si les Spurs ont concédé le premier but de la rencontre (Ings, 31e) et ont été mis en difficulté lors de la première période, ils ont remis les pendules à l'heure grâce à la doublette Son-Kane.

Quatre buts de Son, quatre passes décisives de Kane

D'ordinaire, c'est le premier qui sert le deuxième. Mais sur la pelouse de Southampton, le Coréen a signé un quadruplé (45+3e, 47e, 63e, 73e) en bénéficiant à chaque fois d'une passe décisive de Kane.

Harry Kane n'allait tout même pas terminer le match sans faire trembler les filets. L'international anglais, en renard des surfaces, ajustait le portier des Spurs à la 82e et était remplacé par Bergwijn juste après. Avec un but et quatre passes décisives, Harry Kane était aux anges. Et précisons que le bilan de Kane aurait pu être encore meilleur puisqu'il avait marqué deux fois en première mi-temps (3e et 27e) mais a à chaque fois, il avait été signalé, à juste titre, en position de hors-jeu.

Enfin, à la 90e minute, après avoir été balayé par la tornade Son-Kane, Southampton se consolait en réduisant l'écart sur un penalty transformé par Ings, qui signait ainsi un doublé.