Tottenham – Everton (0-1) : les Toffees font tomber les Spurs

Les Spurs de Mourinho tombent dès la première journée et ce, à domicile.

Il fallait remonter au 30 novembre 2008 pour trouver la trace d'un succès d' sur le terrain de . Et ce dimanche 13 septembre 2020, presque douze ans plus tard, les Toffees repartent enfin avec les trois points.

Et ce succès est largement mérité pour Everton et son entraîneur Carlo Ancelotti, qui alignait ses recrues (James, Allan, Doucouré), tant ils ont dominé la rencontre.

Le but de la victoire a été inscrit en deuxième période par Dominic Calvert-Lewin, qui s'élevait plus haut que tout le monde pour reprendre un coup franc de Lucas Digne et placer une tête imparable au fond des filets (55e).

Everton aurait même pu alourdir le score si son attaquant brésilien Richarlison s'était montré plus décisif : il manquait d'abord le but vide après avoir dribblé Lloris (16e) puis voyait ses tentatives repoussées par le gardien français à deux reprises (44e, 70e).

Du côté des Spurs, pas grand-chose à retenir de cette rencontre. Les hommes de Mourinho ont été timorés tout au long du match à l'image d'Harry Kane, qui ne s'est pas procuré la moindre occasion franche. On retiendra les tirs de Dele Alli (33e) et Matt Doherty (41e) en première période, mais à chaque fois, Jordan Pickford, le portier d'Everton, veillait au grain.