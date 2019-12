Sondage - Quel doit être le critère principal pour décerner le Ballon d'Or ?

La cérémonie du Ballon d'Or dévoilera le verdict ce lundi. Mais quel critère doit primer : les trophées remportés ou les prestations individuelles ?

Le suspens va bientôt prendre fin. Qui va remporter le Ballon d'Or 2019 ?

La cérémonie se tient ce lundi soir à Paris et l'on va enfin connaître le nom du lauréat 2019. Mais comme souvent, la question se pose de savoir quels doivent être les critères prépondérants pris en compte par les journalistes votants.

D'un côté, certains préfèrent retenir les performances individuelles d'un joueur, même si son équipe n'a pas nécessairement remporté les plus prestigieux trophées sur l'année écoulée. Mais pour d'autres, le football reste un sport collectif et le Ballon d'Or a beau être par essence une récompense individuelle, il doit correspondre à un palmarès conséquent sur l'année concernée.

En 2013 par exemple, Franck Ribéry avait remporté un magnifique triplé avec le avant de terminer sur la troisième marche du podium, derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Le Ballon d'Or doit-il être décerné en fonction de trophées remportés ou des performances individuelles ?

Cette année encore, a remporté la et vu plusieurs de ses joueurs briller en sélection (Copa America pour Firmino et Alisson, finale de CAN pour Mané, finale de Ligue des Nations pour Van Dijk). Mais à quelques heures du verdict, beaucoup voient Lionel Messi décrocher son sixième sacre.

Qui d'autre que l'Argentin a eu un impact aussi important sur son équipe, lui qui a fini Soulier d'Or européen et porté le Barça à plusieurs reprises en Ligue des champions, jusqu'à la terrible soirée d'Anfield ?

La cérémonie du #BallonDor2019 se tient ce lundi à Paris. Selon vous, le trophée doit-il être décerné en priorité en fonction des trophées remportés ou des performances individuelles ? Dîtes-nous tout ! 👇 — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) December 2, 2019

La question continue de diviser et c'est pourquoi nous vous l'avons posée. On attend vos avis !