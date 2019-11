Sondage - Pourra-t-on parler d'échec si la France ne termine pas 1ère du groupe H ?

Championne du Monde et vice-championne d'Europe, la France pourrait ne pas terminer en tête de son groupe. Forcément un échec selon vous ?

Ca y est, nous y sommes. Après plusieurs semaines de , c'est le retour de la trêve internationale. Arrivée à Clairefontaine lundi après-midi, l'Equipe de va devoir décrocher son billet pour l' , elle qui affronte la Moldavie (jeudi) et l'Albanie (dimanche) dans deux derniers matches décisifs.

Après huit rencontres dans ce groupe H, les Champions du Monde 2018 n'ont toujours pas assurée leur qualification, eux qui pointent à la deuxième place à égalité de points (19) avec la , mais qui comptent 4 points d'avance sur l' . Autrement dit, si terminer à la première place du groupe pourrait s'avérer très délicat, les Bleus n'ayant plus leur destin entre leurs mains, il leur suffira d'une victoire pour officiellement décrocher leur qualification.

Pourra-t-on parler d'échec si la France ne termine pas première ?

"Je ne sais pas si on s'attendait à autant de difficulté, mais je n'ai pas le souvenir de voir les Bleus qualifiés à trois journées de la fin. Ca n'a jamais été simple. On a une double confrontation contre la Turquie et quand on prend 1 point sur 6 ... Ca se joue là-dessus. On aurait pu faire mieux", a concédé le sélectionneur Didier Deschamps, lundi, en conférence de presse, mettant en alerte sur le caractère piégeux de ces phases de qualifications.

Néanmoins, l'Equipe de France a un statut à faire respecter, elle qui est championne du Monde et vice-championne d'Europe. De ce fait, force est de constater qu'une question se pose : de par son statut, pourra-t-on parler d'échec si la France ne termine pas première du groupe H ? La question vous a été posée sur les différents réseaux sociaux de Goal France, tels que Facebook et Twitter. Les résultats de ce sondage, eux, seront publiés dans 24h, soit mercredi matin.