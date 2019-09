Sondage - Neymar est-il déjà redevenu indispensable au PSG ?

Une nouvellle fois décisif contre l'OL (1-0), l'international brésilien a-t-il retrouvé un statut incontournable au Paris Saint-Germain selon vous ?

Malgré un accueil hostile de la part de ses propres supporters et des incertitudes sur son état physique, Neymar n'a pas tardé à signer son retour sous les couleurs parisiennes avec deux buts décisifs contre (1-0) et l'Olympique lyonnais (1-0), en l'espace d'une semaine. Le Brésilien a prouvé qu'il restait un joueur à part avec ses deux réalisations. Privé de Mbappé, Cavani et Icardi en attaque, le a pu compter sur sa vedette pour rapporter les trois points du Groupama Stadium où il avait eu tant de mal ces dernières années.

Ander Herrera a d'ailleurs été élogieux à son sujet. "Je suis ravi de jouer avec lui. Je ne vais pas parler de son mercato. Maintenant, Neymar est avec nous. C'est un fantastique joueur. Qui peut être Ballon d'Or, cette saison, dans un an, dans deux ans. Nous sommes très contents. J'espère qu'il pourra jouer comme ça toute la saison."

L'article continue ci-dessous

Tuchel : "Neymar est à 100 % avec nous"

En conférénce de presse, Thomas Tuchel a partagé le point de vue de son milieu de terrain espagnol au sujet de l'ancien joueur du Barça, qu'il a failli retrouver cet été. "Neymar est à 100 % avec nous. Je peux confirmer qu'il est à 100 % dans le groupe. Il rigole, il est fiable pendant l'entraînement. Il est complètement avec tous ses coéquipiers. C'est normal et c'est nécessaire. Il est très sensible."

Êtes-vous sur la même longueur d'onde que Herrera et Tuchel au sujet de Neymar ? Après un été compliqué et de nombreuses rumeurs de départ, l'international auriverde est de nouveau impliqué à fond avec le PSG et cela se ressent sur le terrain. De quoi être de nouveau incontournable ?

Unique buteur décisif face à Strasbourg et l'OL en une semaine, Neymar est-il déjà redevenu indispensable au #PSG selon vous ? #OLPSG



Dites-nous tout ! — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) September 23, 2019

Il y a quelques jours, sur Sky Sport, Kaka estimait que son compatriote avait eu raison de poursuivre l'aventure au PSG pour une troisième saison de suite. "Pour lui, je pense que c'est bien de rester au PSG pour le moment. Ce club essaye toujours de construire cette grande équipe, de gagner une . Il peut donc être le leader de ce projet et, à mon avis, c’est bien. Ce sera une excellente année pour lui." Une prédiction justifée ? Vérification dans quelques mois, lors des échéances cruciales du Paris Saint-Germain en C1.

Neymar est-il déjà redevenu indispensable au PSG ?