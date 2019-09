Mauro Icardi s'exprime sur son avenir, la MCN, les supporters du PSG, Messi et Wanda Nara

Arrivé au PSG cet été, Mauro Icardi a balayé divers sujets dans un entretien accordé au Canal Football Club.

Mauro Icardi a donné son premier entretien en à Canal +, ce dimanche, dans le Canal Football Club. Le buteur argentin prêté par l' n'y a esquivé aucun sujet. Extraits.

Son choix de rejoindre le PSG et son avenir : "J'arrivais à ma 7ème année avec l'Inter, mon rêve était de jouer la avec l'Inter, ça s'est réalisé. On n'a pas gagné grand-chose. On a même rien gagné mais je suis resté, j'ai marqué des buts. Et le moment était venu pour moi de jouer dans une équipe qui gagne. Rejoindre une équipe avec autant de grands joueurs, c'est ce que je voulais Je viens juste d'arriver, mais quand on arrive avec une option d'achat, on essaye de montrer son meilleur jeu pour être acheté. Donc on verra l'été prochain."

L'accueil des supporters du PSG : "J'ai été très ému par les supporters. Contre quand j'ai commencé à m'échauffer, j'ai reçu un accueil incroyable, tout le stade chantait pour moi, c'était spectaculaire. Cela ne m'était jamais arrivé, et ça m'a beaucoup touché."

La concurrence avec Cavani : "C'est une concurrence saine. Par chance on parle tous les deux espagnol. J'adorerais jouer avec lui, c'est un immense joueur."

Sa réputation, son épouse et agent : "Ceux qui me connaissent savent qui je suis vraiment, et c'est tout ce qui compte... Cela fait 7 ans (qu'il est jugé sur sa vie personnelle plus que son jeu, ndlr). Elle est célèbre, je le suis aussi. Mais ça n'influe pas sur mon jeu. Sinon je n'aurais pas joué pour l'Inter et marqué 150 buts. On essaye de vivre notre relation le mieux possible. On est tous les deux amoureux. Et on ne choisit pas de qui on tombe amoureux, c'est comme ça. (Aussi agent) : je traite de la même manière les femmes et les hommes."

Messi qui ne voudrait pas de lui en sélection ? : "Je l'ai connu à Barcelone il y a des années, je laisse les gens parler, ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter. Je ne crois pas à ces histoires. J'ai pu le rencontrer, c'est le meilleur joueur au monde. Je l'apprécie énormément."