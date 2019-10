Sondage - Mbappé doit-il quitter le PSG pour gagner le Ballon d'Or ?

Selon vous, Kylian Mbappé doit-il quitter le PSG afin de gagner le Ballon d'Or ?

Rivaldo a été clair sur le sujet : si Kylian Mbappé veut être l'égal de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, cela passe par une exposition dans un environnement plus médiatique et compétitif que celui proposé en .

"Les meilleurs joueurs doivent jouer dans les meilleures ligues. La est clairement inférieure au niveau de l' ou de l' .

Avec tout le respect que je dois au PSG, je pense qu'il doit partir dans le futur pour une équipe espagnole ou une grande équipe anglaise afin de se confirmer comme l'héritier de Messi ou de Ronaldo", a indiqué l'ancien joueur du Barça.

Nous vous demandons ce samedi matin sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter) si vous pensez que Kylian Mbappé doit quitter le PSG pour gagner le Ballon d'Or. N'hésitez pas à donner votre avis !

